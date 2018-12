Para cerrar el año, una victoria. No una cualquiera, frente al Voley Palma, uno de los conjuntos de la zona alta de la clasificación de la Superliga de voleibol, en casa y en el mejor de los partidos de la presente temporada. Tan aciaga hasta el momento que resulta rehabilitador el resultado antes de encarar un tiempo de reflexión coincidiendo con el parón vacacional. La tercera victoria de la campaña después de cumplirse la mitad del calendario regular deja al conjunto soriano en la novena posición con diez puntos, en la lucha con la tropa media de la competición. Su irregular marcha le ha dejado fuera de la disputa de la fase final de la Copa del Rey, uno de los objetivos siempre marcados por el club soriano entre sus metas al inicio del ejercicio. En esta ocasión, no podrá optar al segundo de los títulos en liza. Su horizonte más próximo se fija en estabilizar su trayectoria para alejarse cuanto antes de la zona de peligro y mirar hacia la lucha con los conjuntos situados en la zona tibia de la clasificación. Para este curso hablar de otras posibilidades, tal como ha discurrido la primera vuelta, no resulta factible justo antes de acabar el año.

El Río Duero Soria, al menos, ofreció su mejor versión en la despedida de la primera vuelta. Una luz de esperanza para rearmarse antes de la vuelta a la competición el próximo 13 de enero cuando visite Los Pajaritos el conjunto del San Sadurniño, el último clasificado, pero un rival a tener en cuenta porque en el arranque de la campaña derrotó a los hombres de Manuel Sevillano. La diferencia se marca sobre la pista y el conjunto soriano ha encontrado muchos problemas para imponerse en este apartado a lo largo del tramo inicial del curso. A partir de este momento, se abre un periodo de descanso y de reflexión para el conjunto soriano, que volverá a retomar los entrenamientos la próxima semana.

La primera vuelta deja al Unicaja como líder, al CVManacor y al San Sadurniño en zona de descenso y los cruces de la Copa del Rey entre Ibiza Voley y Palma, por un lado, esperando Teruel el ganador para jugar la primera semifinal, y CVMelilla y L’Illa Grau, por el otro, con Unicaja Almería a la espera también de conocer el ganador de ese cruce para disputar la segunda de las semifinales. Esta fase final se disputará en Melilla entre los días 7 y 9 de febrero de 2019. Un año después de que Soria organizara la fase final anterior con la participación del Río Duero. Esta edición no contará con el conjunto soriano.