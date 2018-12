Melilla examina al Río Duero

Melilla mide al Río Duero. En la penúltima jornada de la primera vuelta, el equipo de Manuel Sevillano se examina para despejar las dudas sobre su actual trayectoria. El partido definirá si el club soriano opta a la lucha por eludir el descenso, en caso de no superar la prueba, o asciende un escalón para una pelea por asentarse en la zona media de la Superliga de voleibol. Con dos victorias a favor, la situación del conjunto soriano no tiende al optimismo cuando ha perdido ante rivales de su misma condición e, incluso, alguno de un menor rango, a priori. La presente temporada no se parece en nada a campañas precedentes por irregulares que fueran. El Río Duero Soria busca dar un giro a su trayectoria con una victoria en Melilla ante un rival que le supera en tres puntos y al que puede alcanzar en su intento de remontar posiciones para tranquilizar su estado de ánimo. El objetivo del equipo celeste es aliarse al juego, a la mejoría en el ataque, como anunció el técnico Manuel Sevillano, principal razón para explicar la deriva en la que se ha instalado su gente durante esta fase del campeonato.

El Río Duero necesita de la victoria como banderín de enganche para poner tierra de por medio con la zona roja de la clasificación. La distancia con los puestos de descenso es tan escasa que las alarmas suenan desde hace tiempo en el seno del equipo soriano, nunca antes exigido en una posición como la que ahora ocupa. Para el partido, Sevillano reconoció que podría haber algún cambio ya que efectivos como Luis Martín y Retuerto destacaron frente al Teruel. El técnico apuntó a la necesidad de jugar más agresivo para elevar los porcentajes de ataque, principal vía de mejora para alcanzar la victoria. Un buen resultado que aleje al conjunto soriano de la zona complicada y dé tranquilidad para llegar a la segunda vuelta con un margen de seguridad antes de encarar partidos, en teoría, más asequibles, pero complicados por la inestable situación del conjunto celeste. Pero todo pasa por tomar impulso antes de finalizar la primera vuelta con los partidos ante el Melilla, hoy 19.15 horas, y el último del año ante Palma. Un calendario complicado por el carácter de los rivales, uno de parecidas características que defiende su condición de anfitrión y el Palma, uno de los conjuntos más destacados de la competición.

La jornada tiene el aliciente de seguir definiendo el corte para la Copa del Rey. El Melilla, rival de los celestes, tiene el billete por anfitrión, pero otros conjuntos buscarán su clasificación, tres más ya que Almería y Teruel ya lo han alcanzado. Ibiza, Palma, Textil Santanderina, Vecindario y L’Illa Grau cuentan con opciones. Sus enfrentamientos de la jornada despejarán las actuales dudas.