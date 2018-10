La Subida Automovilística al Castillo cumplirá este domingo su edición número 22 y estará condicionada por el mal estado que presenta el pavimento a consecuencia de las raíces de los árboles. Un mal que tiene su origen hace cuatro años y al que no se ha puesto solución. La Escudería Automoto Soria, organizadora de la prueba, se queja de la falta de previsión y se lamenta de que esta carencia en la calzada haya supuesto que muchos pilotos hayan declinado la idea de competir en Soria.

El vicepresidente de la Escudería Automoto Soria, Jesús Valdenebro, aseguraba ayer que «desde el Ayuntamiento de Soria nos habían dicho que se iba a poner una solución y que iban a arreglar la carretera, pero está bastante peor que hace un año cuando ya hubo serios problemas en varios coches». El mal estado del pavimento del ascenso al Parque del Castillo por la zona más cercana al río Duero «viene de lejos», comentaba Jesús Valdenebro, quien añadía que en los últimos cuatro años el desarrollo de la Subida ya ha estado condicionada por este contratiempo en cuanto a las infraestructuras.

El responsable de Automoto Soria señalaba que las principales dificultades llegan después del cruce, cuando comienza verdaderamente la ascensión. «Las zonas de las dos curvas más cerradas y hasta el mirador el pavimento está verdaderamente mal», añadía. Valdenebro afirmaba que «la carretera está bastante peor que el año pasado porque las raíces van creciendo si no se toman medidas. El piso presenta un estado lamentable para correr y para cualquier persona que quiera subir al Parque del Castillo».

Esta falta de previsión, según expresaba Valdenebro, va a pasar factura en lo que a la participación de pilotos se refiere. «Muchos pilotos, alrededor de una decena, ya nos han señalado que no van a venir a Soria porque no les merece la pena ya que destrozan los coches», apuntaba el vicepresidente. Desde la organización se han hecho todos los esfuerzos para contar con algunos de los mejores especialistas del panorama nacional, aunque «muchos se han echado para atrás», indica Valdenebro, quien añade que «nos trasladan que les encanta correr en la prueba por el gran ambiente que hay, pero que no va a venir para romper el coche». Y es que con estas alteraciones e irregularidades en el piso sufren mucho las transmisiones de los vehículos, especialmente de los Fórmula, las conocidas como barquetas.

A pesar de todos los inconvenientes, una veintena de pilotos tomarán las salida en el Paseo de San Prudencio a partir de las 12.50 horas que es cuando tendrá lugar la primera de las mangas oficiales de la Subida. En total serán tres mangas oficiales de las que puntuarán las dos mejores de cada uno de los participantes.La entrega de premios está prevista sobre las 15.30 horas en el merendero de San Prudencio.

Las inscripciones de la Subida al Castillo se cierran hoy a las 20.00 horas. El sábado tendrán lugar las verificaciones técnicas y administrativas y a partir de las 21.30 horas tendrá lugar el parque cerrado en la plaza Mariano Granados. Ya el domingo, desde las 10.30 horas, se llevarán a cabo los entrenamientos libres y oficiales de una carrera que forma parte del cartel deportivo de San Saturio.