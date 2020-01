Un mes de altos vuelos

El C.D. Numancia está metido en toda la pomada del play off de ascenso y, a pesar de caer de la sexta plaza tras la derrota en Zaragoza, mantiene todas las opciones intactas. Los rojillos tienen por delante un mes de febrero exigente que puede marcar el tramo final de la competición. Almería, Málaga, Las Palmas, Albacete y Elche serán los rivales de los sorianos en unas semanas en las que el objetivo de mantener todas las aspiraciones de luchar por la promoción hacia Primera División.

La derrota de Zaragoza debe reforzar la moral y el plan de un Numancia que mereció mucho más en La Romareda. Los de Luis Carrión se quieren sacar la espina del traspié a domicilio y la primer oportunidad llega este domingo ante el Almería del jeque y de Guti. Después llegarán otros cuatro compromisos y el calendario de la primera vueltas dice que los rojillos sólo fueron capaces de superar al Albacete. El Numancia perdía en Almería, empataba ante el Málaga en Soria, caía en Las Palmas, ganaba al Albacete y empataba ante el Elche en Los Pajaritos.

El primer escollo será un Almería que llega herido a Los Pajaritos tras perder en su campo ante el Elche. El equipo que entrena Guti, además, llega a Soria contrariado por el arbitraje que sufrió ante los ilicitanos. Un arma de doble filo y que no debe condicionar la actuación del colegiado de este domingo en la capital soriana. En la primera vuelta, el Numancia caía en Los Juegos del Mediterráneo por 2-0.

Los de Carrión tendrán que visitar después el feudo de un Málaga al que los aspectos extradeportivos le están lastrando en exceso este curso. Una salida ante un rival que se está jugando la permanencia en la categoría de plata. En la primera vuelta en Los Pajaritos hubo reparto de puntos al empatar a cero goles.

El tercer partido de febrero para los numantinos es ante un rival directo como es Las Palmas, que con 35 puntos sólo suma uno menos que el cuadro soriano. A tres semanas vista del choque, el encuentro ante los insulares puede ser muy importante de cara a las posiciones finales de play off. En la primera fase de la competición ganaba el cuadro amarillo por 3-1 en el que posiblemente haya sido la peor versión de los sorianos en el presente campeonato.

Si el Málaga pelea por salir de la zona comprometida de la clasificación, la segunda salida del mes de febrero al campo del Albacete también tiene vital importancia para los manchegos a la hora del salvar el pellejo esta temporada. El Albacete apuntaba a gestas mayores pero los malos resultados y la irregularidad le han sacado de la pelea por la zona alta para estar ubicado en la lucha por le salvación. En la primera vuelta ganaba el Numancia en Los Pajaritos por 1-0 gracias a un gol de Escassi en la recta final del choque.

El mes se cerraría en el Martínez Valero de Elche en un partido en el que se verán las caras dos rivales directos por el play off. El Elche de Pacheta ganaba en Almería por 0-2 para arrebatar la sexta plaza a los sorianos, aunque con 36 puntos están empatados en la pelea por estar en play off. La diferencia de goles mete a los ilicitanos en el play off y saca a los sorianos a la séptima plaza. En la primera vuelta reparto de puntos en Soria tras empatar a uno.

El club de los treinta

Las dos últimas plazas de promoción de ascenso están que echan humo con nada menos que diez equipos en una diferencia de seis puntos cuando por delante quedan muchas jornadas por disputar. Entre el Fuenlabrada, quinto clasificado con 37 puntos, y el Sporting de Gijón, decimocuarto con 31 puntos, hay una diferencia salvable y todo puede pasar hasta que llegue el mes de junio. Mientras Cádiz, Almería, Huesca y Zaragoza ya marcan diferencias desde las cuatro primeras posiciones, los otros dos puestos de promoción está en un pañuelo y el Numancia es uno de esos conjuntos con las opciones intactas y en la pelea por meterse en la zona noble. Fuenlabrada y Elche serían en estos momentos los dos conjuntos que jugarían el ‘play off, aunque por detrás vienen apretando y el Numancia, con 36 puntos, suma los mismos puntos que el Elche y solo un menos que los fuenlabreños. Girona y Las Palmas acumulan 35 puntos, 34 tiene el Mirandés, mientras que Rayo Vallecano y Alcorcón se quedan en 33. Ponferradina (32) y Sporting de Gijón (31) cerrarían este club de los treinta que sueña con alargar la temporada estando en los cruces por ascender a Primera División en el mes de junio.