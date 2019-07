El método Dupont en el Real Madrid, el profe Ortega en el Atlético... y en el C.D. Numancia el soriano Roberto Llorente al frente de la parcela física por segundo año consecutivo. Reconoce que la pasada temporada aprendió mucho en su ‘bautismo’ dentro del profesionalismo y que con el paso del tiempo la experiencia le hace ser mejor preparador físico. Podría perfectamente ser el terror de los futbolistas en estas fechas tan exigentes de pretemporada, pero lo que conocen al ‘Prosi’ saben que es un ‘trozo de paz’. Eso sí, no se casa con nadie y si tiene que sacar el látigo lo sacará. El método Llorente al servicio del equipo.

«La pretemporada va bien, poco a poco y de manera progresiva. Como debe ser». Con estás palabras Roberto valoraba los primeros dos días de entrenamientos de pretemporada. El Numancia ha dejado atrás las vacaciones sin sobresaltos y el preparador físico rojillo se congratula de que reine la ‘calma chicha’. «Lo mejor este año es que no partimos con lesionados. Tenemos a Alain Oyarzun entre algodones porque acabó el curso pasado lesionado. Lo más importante es acumular sesiones de trabajo sin contratiempos», aseguraba el soriano.

Tras la primera toma de contacto de viernes y sábado y el descanso de ayer, el lunes se iniciará la primera de las cinco semanas de preparación antes de que los numantinos se midan al Alcorcón en la primera jornada de Liga. «La intensidad va subiendo y se va acumulando volumen de trabajo hasta llegar al microciclo de competición que es la semana previa al arranque liguero, que es verdaderamente lo importante», destaca Llorente.

El fin de semana del 17 y 18 de agosto está señalado en la caseta numantina para llegar en un momento de forma óptimo para recibir al Alcorcón. «A partir de ahí hay que mantener cada semana. Cada semana son tres puntos y nos tenemos que mantener más o menos en el mismo nivel», afirma el integrante del cuerpo técnico rojillo y uno de los colaboradores más importantes que va a tener a su lado Luis Carrión.

La Segunda División es una carrera de fondo de 42 jornadas en las que la exigencia física es muy importante. A diferencia de la pasada campaña en la que la categoría de plata finalizó prácticamente e mediados de junio, la Liga 2019-2020 expirará en mayo ya que el calendario contempla tres miércoles de competición. «Tres jornadas entre semana que hacen que habrá que gestionar la preparación de manera diferente. Durante esas semanas lo más importante es el descanso, más que el entrenamiento», explicaba Roberto Llorente.

La plantilla rojilla regresará hoy a las 10.00 horas al trabajo y Roberto les tiene preparada a los jugadores una doble sesión para ir entrando en calor en una semana que finalizará el sábado con el primer partido amistoso ante el Atlético de Madrid en El Burgo de Osma. «Este primer encuentro de preparación lo contemplamos como un entrenamiento más en el que cada futbolista jugará 45 minutos. Repito que lo importante es acumular trabajo y que no haya lesionados», indicaba Roberto Llorente. Ante el Atlético será el primer choque de la serie de siete amistosos que tiene el Numancia hasta mediados de agosto.

"Las lesiones del curso pasado me quitaron más de una hora de sueño"

Roberto Llorente ha ‘mamado’ el numantinismo desde su etapa como futbolista -militó en todas las categorías del club hasta llegar al conjunto filial- y ahora desde la parcela técnica sigue llevando los colores rojillos por bandera. El soriano reconoce que el año pasado, el de su estreno en el profesionalismo como primer espada de la preparación física del Numancia, fue para él un máster intensivo porque «aprendí mucho». Aprendió y también sufrió ya que la temporada «fue dura». El equipo no acabó de arrancar y casi hasta el final de Liga no logró certificar la permanencia. Además, las lesiones fueron un auténtico viacrucis para un Numancia que en la recta final de competición no pudo contar con jugadores importantes. «Las lesiones del año pasado me quitaron más de una y más de dos horas de sueño. Se lesionaron jugadores importantes y los echamos de menos», afirmaba Llorente. Fueron lesiones musculares que castigaron al Numancia en momentos decisivos de la temporada. Los sorianos tuvieron que sudar tinta para continuar en Segundas División. Hasta la penúltima jornada de competición con el empate en Zaragoza no se cantó victoria para abrazar la salvación en la categoría de plata.