Mil ojos y unas manos prodigiosas

Se coloca al fondo de la pista con un ordenador, unas cuantas notas, una mesa, una silla y pasa desapercibido. Esa es su función. «No te digo que algunas veces no he pensado que ojalá pudiese cambiar el resultado, pero se iba a notar demasiado», bromea. Se llama Juan Carlos Petreñas y es el estadístico del Río Duero, la persona que envía a la federación toda la información segundo a segundo de los partidos que los celestes juegan en casa y que luego puede consultarse en la web. Se expresa en estos términos: a19 ST.11+ 16Q20 16#. Y, además, dice que «no es complicado». Aunque confiesa que «en los primeros partidos no das pie con bola».

Para la mayoría de los mortales ese código es todo un galimatías. A no ser, claro, que venga con su correspondiente explicación: «El jugador visitante número 19 saca en suspensión, el jugador 11 hace una recepción positiva (separada de la red), el jugador local 16 ataca un primer tiempo (corta), el balón vuelve al campo local sin ser atacado y el jugador local 20 ataca, volviendo otra vez el balón al campo local, cuando el jugador 16 ataca consiguiendo el punto».

La función del estadístico es tan importante como desconocida. «Lo que tengo que hacer es coger todas las acciones de juego y valorarlas», resume. Aunque resume demasiado teniendo en cuenta que en un solo set pueden producirse unas 180 acciones. «Hay que estar con mil ojos; muy, muy atento», destaca ‘Petre’. Así los tres sets, los cuatro o los cinco. A veces incluso dobla, si hace la misma función para las chicas del CAEP, ya que la Real Federación Española de Voleibol exige que se envíe esta información estadística de las dos categorías de Superliga, masculina y femenina, y también de Superliga 2.

Estos datos se insertan en la plataforma Data Volley, con la que veíamos la semana pasada que también trabaja Elías Terés, segundo entrenador. Es la misma versión gratuita, ya que la ‘buena’, a 800 euros la temporada, no es viable.

Para ejercer de estadístico es obligatorio hacer un curso y al soriano, además de superarlo en su día, no se le da mal la práctica. «¿Estás haciendo un reportaje de datos en el voleibol? –vía telefónica con la federación- Pues en Soria tenéis a uno de los mejores estadísticos de España». Y eso que el puesto le tocó casi por casualidad. «Cuando se creó el Río Duero no tenían a nadie y como yo era informático y me gusta el voleibol, pues pensaron en mí…». Fue vía Paco Alonso, entonces segundo entrenador, y dice que al principio se lo estuvo pensando un poco, pero ahora es reconocido por su buen juicio.

La estadística se basa en los números, pero estos números son subjetivos, ya que es el estadístico el que valorada cada acción y le otorga un código. «El saque es una ‘s’ y la recepción una ‘r’ y luego, depende de la valoración, el doble negativo (--) es cuando hay un error. Aunque el negativo (-) según la acción es una cosa u otra. En recepción el doble positivo (++) es el que va al lado del colocador, es positivo (+) cuando tienes a los tres atacantes cerca y negativo (-) en el resto del campo», explica Petre. Las reglas están claras, pero la interpretación puede variar y es conocido en el mundillo que en ocasiones se ven algunos números un tanto extraños, sobre todo en recepción. «Te tienes que abstraer y hacerlo bien, porque no le voy a dar una mejor recepción a uno solo porque sea de mi equipo, por ejemplo», advierte.

De todos modos, confiesa que «si te equivocas es en un par de cosas y entre tantos datos no varía demasiado». Y no ha recibido muchas críticas, «aunque a veces sí que viene alguno a decirme que le falta algún bloqueo». Esta acción es la más difícil de valorar. «Hay muchas veces que hay dos bloqueando a la vez, incluso puede haber dado a los dos y no sabes a quien dárselo», explica. Así que «muchas veces se le da al que más lo celebra». Con ello, hay que estar ojo avizor porque «hay algunos que ni siquiera lo han tocado y también lo celebran». Se ríe y se nota que se divierte con una afición en la que ha invertido ya las últimas seis temporadas y algo más de tiempo.

«Como no tenemos el programa bueno, que sería lo ideal, que en ese coges tú los datos y los puedes compartir con varios ordenadores, pues me tuve que crear un programilla para que pudiesen ver los datos en directo de una forma más gráfica». Lo cuenta casi restándole importancia, pero lo cierto es que este año el Río Duero ha contado con una herramienta sobresaliente. El ‘programilla’ en cuestión es una aplicación para ordenador y Android que muestra con gráficos los valores de cada uno de los jugadores en tiempo real. Es la misma con la que enseñan el cuadro de estadísticas en la retransmisión de Youtube.

Todos los datos que Petre mete en el programa se suben también en tiempo real a la web de la federación y van vinculados a un vídeo técnico. «Hay veces que si no he visto bien alguna acción lo apunto y voy al vídeo para corregirlo, pero tenemos que enviar todo completo antes de un cuarto de hora o media hora desde que termina», explica.

Su primer partido fue contra un Club Vigo Voleibol y el segundo ante Teruel, que son palabras mayores. El que más ilusión le hizo, cuenta, fue el que enfrentó en Soria el año pasado a la selección española y la finlandesa. Fue la propia federación la que quiso contar con él y ahora queda claro que esa llamada no fue fortuita.

Códigos que cuentan partidos Esta es una captura de Data Volley. En la parte izquierda aparece el código según lo mete Juan Carlos en el programa y en la derecha es como lo transforma el programa, para separarlo por acción de juego.

Esto significaría: el número 2 visitante saca en potencia, el jugador 20 hace una recepción perfecta, el jugador local 13 ataca sin conseguir punto, el jugador visitante 12 ataca un primer tiempo (corta) y es bloqueado por el 5 que puntúa.

*'Mil ojos y unas manos prodigiosas' es la tercera entrega de la serie 'Datos en el deporte' y se publicó en la edición en papel de Todo Deporte del 4 de abril. La cuarta entrega, sobre golf, se puede consultar en la edición del 11 de abril y próximamente en la web.