Mimbres para el ataque

El C.D. Numancia continúa con su ronda de presentaciones de sus nuevos jugadores para la próxima temporada y ayer el turno les tocó a Alain Oyarzun y a Fran Villalba, dos futbolistas para apuntalar el juego ofensivo del equipo de López Garai pero que cuentan con unas características muy diferentes. Oyarzun es un extremo que destaca por su velocidad y su desborde y Villalba es un jugador menudo con mucha calidad para actuar en la mediapunta. Diferentes, aunque con un discurso muy parecido ya que ambos quiere aprovechar la oportunidad que les ha brindado el conjunto soriano.



Oyarzun, que la pasada campaña militó en el Zaragoza, puede jugar en cualquiera de las dos bandas del ataque y se trata de un efectivo con experiencia en Segunda División. Sobre sus objetivos en las filas numantinas comentaba que «lo primero en lo que hay que pensar es en trabajar y luego en intentar estar lo más arriba posible». Oyarzun también se refería a sus características e indicaba que «soy un extremo al que le gusta estar en contacto con el balón». El donostiarra sobresale por su velocidad, por su desborde y también por sus centros.



El curso pasado no tuvo protagonismo en el Zaragoza ya que Natxo González pensó en él como lateral y en la faceta defensiva no funcionó. El sistema del entonces míster maño no era el mejor para el perfil del numantino y pasaba por La Romareda con pocos minutos jugados. Sin embargo hace dos campañas alcanzó un buen rendimiento en el Mirandés. Del Numancia comentó que «es un club humilde pero con ambición». Oyarzun será rojillo hasta junio de 2020.



Por su parte, Fran Villalba llega cedido del Valencia hasta final de temporada y en sus primeras palabras como rojillo dejó claro que «no me considero una perla de la cantera del Valencia». El valenciano se definía como «polivalente» ya que puede jugar en cualquiera de las tres posiciones del ataque.

El talento es si principal cualidad de un Fran Villalba que en su día ya debutó con el primer conjunto valencianista en Primera, pero que se estrenará en Segunda. «Quiero aprovechar al máximo la oportunidad que me brinda el Numancia». Fran tenía ofertas de otros clubes, aunque cuando recibió la del Numancia «no me lo pensé».

Los canteranos Álvaro y Belizón harán la pretemporada

Dos jugadores del Numancia B como son Álvaro y Belizón realizarán la pretemporada con el primer equipo y estarán a las órdenes de Aritz López Garai, según confirmaba ayer el director deportivo de la entidad, César Palacios. Álvaro es un lateral izquierdo mientras que Belizón es un hombre de ataque que se suele desenvolver en la mediapunta. Estos dos efectivos de la cantera estarán trabajando a lo largo de las siguientes semanas, aunque Palacios apuntaba que en situaciones puntuales podrían entrenar más canteranos bajo la supervisión de López Garai.

Por otro lado, la interrogante sobre el estado físico de Luis Valcarce después de su operación de rodilla del pasado invierno hace que el Numancia esté sondeando el mercado de laterales izquierdos. «Tenemos que ver cómo arranca Luis después de cumplirse el quinto mes desde su operación», indicaba Palacios.

El responsable numantino también recalcó que la marcha de Íñigo Pérez hace que se esté buscando en el mercado a un futbolista de las características del navarro. Lo que sí tiene muy claro Palacios es que «la plantilla que vamos a hacer será competitiva».

Hasta la fecha, el Numancia ha fichado a cinco jugadores y como mínimo tendrán que llegar otros dos. El cupo de fichas está en 25 y en estos momentos los rojillos cuenta con 23 jugadores. Tampoco sería descartable la salida de algún futbolista y el que tiene mejor cartel es el portero Aitor Fernández, por el que ha mostrado un interés firme en Levante de cara al próximo curso.