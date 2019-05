La temporada del Numancia a domicilio sigue sin encontrar el consuelo en forma de victoria para dar un giro a su trayectoria tan frustrante, una victoria, diez empates y nueve derrotas para sumar un total de 13 puntos de los 60 puestos en juego en las 20 jornadas de viajes ya cubiertas por el conjunto soriano. En Oviedo se consumó una nueva derrota en un momento oportuno para zanjar algunos frentes abiertos: poner más tierra de por medio con la zona de peligro para dar casi por sentenciado el objetivo de la permanencia y conseguir una segunda victoria lejos de Los Pajaritos que mejore las estadísticas como visitante con ese único partido ganado en Almendralejo ante el Extremadura. Gracias a las diez salidas en las que terminó con un empate minimizando el desastre de no regresar de vacío. Síntoma de la dificultad encontrada entre sus rivales para batirlo, pero también las que halla el grupo de Aritz López Garai para imponerse a sus oponentes. Estos datos le acercan más a su actual estatus, un equipo inmerso en la pelea por la salvación que a un conjunto con la tranquilidad de verse en una zona de mayor comodidad clasificatoria, algo que también se ha recrudecido por la falta de regularidad en Los Pajaritos. La gran diferencia con el pasado ejercicio donde en Soria marcó una trayectoria con mucho rédito y fuera no llegó tampoco a imponerse sumando 18 puntos (tres victorias, nueve empates y nueve derrotas), cinco más que los 13 del presente ejercicio. Resta una salida, a Zaragoza, y aún tendrá la oportunidad de mejorar sus guarismos para asegurarse la salvación.

La permanencia tendrá otra estación en el siguiente desplazamiento. Con los tres puntos seguros del próximo fin de semana en el no partido con el Reus, el Numancia puede presentarse en el escenario de La Romareda con la posibilidad de alcanzar la meta de la salvación. Con los antecedentes de la temporada, todo puede suceder a domicilio. El resultado más repetido para el grupo de López Garai es el empate. No conoce la derrota en once desplazamientos con una victoria y diez empates (Córdoba, Gijón, Pamplona, Granada, La Coruña, Alcorcón, Reus, Elche, Tenerife y Albacete) por lo que puntuar en Zaragoza, más los tres del próximo fin de semana, le llevarían a situarse en una posición casi definitiva antes de completar la temporada en Los Pajaritos frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que al ganar al Rayo Majadahonda en la jornada anterior certificó su salvación de manera matemática. Algo que también casi lo ha conseguido el Zaragoza con nueve puntos de diferencia respecto al equipo madrileño. La última plaza del descenso se reduce a la lucha de cinco equipos implicados, Extremadura, Numancia, Lugo, Tenerife y Rayo Majadahonda. Solo el Numancia y el conjunto madrileño de los implicados tienen asegurados tres puntos más por su oportuno cruce ahora frente al Reus antes de finalizar el calendario de la competición.

La suerte de todos los conjuntos inmersos en la pelea por la salvación es que tres de las plazas asignadas para el descenso han quedado cubiertas muy pronto. Ala del Reus, a mitad de la temporada, se unieron las del Córdoba y el Gimnàstic de Tarragona, descolgados de la salvación de manera temprana y sin una reacción creíble pese a contar con margen. Amedida que la competición ha cubierto etapas, los dos conjuntos se hundieron más en una clasificación imposible de recuperar para sus intereses. Pocas veces ha ocurrido una circunstancia parecida en un campeonato caracterizado por la igualdad y las dificultades de todos los conjuntos para imponerse al resto, tanto en la zona alta de la clasificación como por abajo. En temporadas precedentes, pudo ocurrir que un equipo quede descolgado y con escasas opciones de recuperarse. Esta campaña se ha visto con tres. Uno sin ninguna oportunidad para competir y dos con una creciente y paulatina desventaja de puntos, imposible de recuperar por sus propias carencias de resultados. En otras circunstancias, el drama podría haber aumentado de magnitud.

Yeboah y Escassi se pierden la cita de Zaragoza

A la espera de la resolución del Comité de Competición, Yaw Yeboah y Alberto Escassi se perderán el partido frente al Real Zaragoza, encuentro que se disputará, aún sin fecha, dentro de dos fines de semana. Al cumplir ciclo de cinco amonestaciones, la sanción que se les imponga, un partido, se cumplirá en el siguiente que se juegue, será en La Romareda. El Numancia debía jugar este fin de semana ante el Reus, pero está fuera de la competición desde el inicio de la segunda vuelta del campeonato. Este partido no computa para el cumplimiento de la sanción, que deberá realizarse en un partido de competición. Yeboah y Escassi serán baja en Zaragoza.