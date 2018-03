La victoria del pasado sábado del Real Zaragoza en Soria ante el Numancia estira, en estos momentos de la competición, el pelotón de los aspirantes al ascenso a un total de once candidatos. La mitad de los equipos de Segunda división se mueven en una corta distancia de puntos, tres desde el quinto y el sexto (Sporting y Real Oviedo, 46 puntos) al undécimo (Real Zaragoza, 43) que les permite optar a esas seis primeras plazas que otorgarán al final de la liga regular dos puestos directos a Primera división y uno más bajo la resolución de la promoción de ascenso entre cuatro equipos, del tercero al sexto clasificado. A falta de algo más de un cuarto de competición, todo se ha estrechado tanto que las opciones de los implicados aumentan por la igualdad existente entre ellos. Incluso el Huesca, que parecía disparado hace un mes, ha tropezado en las tres últimas jornadas sumando un punto de nueve en juego. Pese a todo, mantiene siete puntos de diferencia con el tercer clasificado, el Granada, en lo que parece a simple vista la mayor ventaja entre todos los implicados por el ascenso. Aunque por lo visto, no es garantía de nada. Todos ellos se han ganado la posibilidad de pelear por ese premio de aquí al final de la campaña y cuentan con opciones. La recta definitiva repartirá los puestos y para ello hay que presentarse bien situado. El presente momento definirá a los candidatos. No se descarta la presencia de otros más, el Tenerife ha recuperado posiciones desde la contratación de su nuevo técnico y acumula 40 puntos, y el derrumbe de alguno de los ahora situados en la parte alta de la clasificación. Un campeonato completamente ingobernable.

Los dos últimos invitados a esta pelea son el Valladolid y el Real Zaragoza. Ambos clubes se han unido al pelotón de arriba por su mejoría, clara en la trayectoria de los maños que son el mejor equipo de la segunda vuelta, pero también por el demérito de sus rivales situados por encima de ellos. La desventaja no solo la han superado conquistando puntos, también observando como muchos de sus oponentes se han ido dejando la ganancia por el camino. Sin varios equipos con un liderazgo claro en el campeonato, los partidos disputados son en su mayoría una moneda al aire donde no existen favoritos a priori. Cualquier resultado puede darse y por ese lado se ha alimentado las posibilidades de algunos equipos con peores registros en la primera parte de la temporada. En esta segunda, la mejoría ofrecida por los invitados a última hora abre mucho la competencia y limita los márgenes de maniobra. Cualquier error penalizará al que los cometa y dará alas a sus oponentes en esta carrera por mejorar posiciones. En esta fase de la liga, equipos como el Sporting, el Rayo o el Granada parecen en mejor disposición que Oviedo, Cádiz o Numancia, ahora con un porcentaje menor de consecución de puntos que sus rivales.

El Numancia ocupa la octava posición tras su derrota del sábado. Sale de los puestos de promoción de ascenso y sigue con los 44 puntos que alcanzó hace tres jornadas después de batir en casa al Cádiz. Con dos derrotas consecutivas, como ya le pasó en la primera vuelta al perder en casa con el Nástic y en la siguiente salida a Oviedo, el grupo de Jagoba Arrasate puede encontrarse en uno de esos momentos complicados del ejercicio. Estos dos malos resultados se unen a la dificultad persistente para imponerse lejos de Soria. No gana a domicilio desde principios de diciembre en la remontada en Valladolid y en sus siguientes desplazamientos, seis, únicamente ha sumado tres puntos de los 18 en juego. Gracias a sus buenos resultados en casa, mantiene el pulso por seguir entre los mejores, pero el pasado sábado se rompió con el Zaragoza esa tendencia victoriosa en Los Pajaritos que le ha llevado a ganar diez de los catorce encuentros celebrados, con un empate y tres derrotas para completar esa estadística como local. El actual momento también se explica por la dificultad que encuentra para ver portería. En la segunda vuelta, el equipo soriano ha marcado cuatro goles en ocho partidos y ha recibido alguno en seis de esas ocho jornadas. Alo largo de la campaña, uno de los valores del Numancia ha sido dejar su portería a cero lo que le permitía ganar partidos pese a no marcar muchos goles. En ocho ocasiones se ha impuesto por la mínima y en trece partidos no ha recibido ni un solo tanto. En las jornadas precedentes ha visto alterada esa característica que le permitía un ahorro en eficacia aunque también ha demostrado que cuando ha necesitado marcar goles lo ha conseguido ya para ganar ya para empatar en citas ante rivales como el Albacete, Sporting, Sevilla Atlético, Valladolid, Osasuna o Rayo Vallecano.

En esta fase de la competición, el Numancia también ha visto rebajado su número de puntos respecto a los conseguidos en el mismo tramo de la primera vuelta. Con ocho jornadas disputadas en la segunda, su número de puntos es de ocho, sustancialmente por debajo de los 14 del inicio de la competición lo que le valió clasificarse como segundo pese a perder en La Romareda. En esta segunda parte de la temporada ha cedido cierta fortaleza con algunos reveses en el marcador. El objetivo principal se fija en los 50 puntos para asegurar la permanencia de manera virtual aunque todavía resta mucho campeonato como para no mirar más allá.

Muchos puntos en juego

Todavía resta un mundo en puntos por disputarse. A falta de trece jornadas para cerrar la fase regular de la liga, con 39 puntos en juego, todo es posible aún entre los situados en la zona de la mitad de la tabla hacia arriba. Por abajo, también, pero esa lucha parece descartada o muy lejana para el Numancia (44 puntos), que se sitúa a doce puntos del primer candidato al descenso, la Cultural Leonesa (32). Respecto al siguiente equipo en caída libre (Córdoba, 25), la brecha se abre hasta los 19. Una situación y una posición cómoda para afrontar los siguientes compromisos con el objetivo claro de superar la barrera de los 50 puntos. Ese Rubicón marcado por el cuerpo técnico que debe cruzar cuanto antes para fijarse otras metas con mayor grado de exigencia por el número y la calidad de los aspirantes al ascenso y por no haberse metido en la pelea desde que se implantó el actual modelo de competición con las eliminatorias de promoción.

En la presente campaña, por el contrario, en las 29 jornadas disputadas, el Numancia ha conseguido clasificarse entre los seis primeros en 20 de ellas. Su peor posición ha sido la octava, como en el actual momento, y ha encontrado respuesta para superar los baches en los que se ha metido con algún resultado desfavorable. Apartir de este momento, debe afrontar una salida a Barcelona donde el filial blaugrana se juega su continuidad en la categoría. El campo barcelonista no es uno de los mejores escenarios para el club soriano porque no ha ganado más que una vez en las seis visitas rendidas a lo largo de los últimos años. La victoria la firmó en la temporada 1998-99 con un contundente resultado a favor, 0-4, en su camino hacia Primera división. Pero tampoco es de los peores campos porque ha cosechado posteriormente tres empates y dos derrotas.

El problema se presenta cuando el grupo de Arrasate muestra cierta debilidad como visitante y se agudiza la necesidad de puntuar una vez consumada otra derrota, dos consecutivas, el pasado sábado frente al Zaragoza. Las distancias entre los aspirantes a las seis primeras posiciones se han estrechado tanto y se ha ampliado hasta once equipos que no todos pueden fallar por lo que siempre saldrá alguno favorecido por los aciertos propios y los errores ajenos. El Numancia sigue dependiendo de sí mismo en este instante. Tiene la promoción a dos puntos y lo mismo que en la anterior jornada ha cedido esa posición, con un resultado favorable puede, de nuevo, engancharse a una plaza entre los seis primeros. Lo importante para el conjunto soriano es aparcar lo que parece una pequeña fase de decaimiento con un resultado bueno lejos de Soria. La confianza en sus posibilidades aumentarían y le permitiría afrontar con menos ansiedad la visita del Tenerife, más obligado para intentar seguir la estela de los primeros. Todo pasa por ganar otra vez.