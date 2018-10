El Moncayo es soriano

Un penalti convertido por Borja Viguera a cinco minutos para el final hacía justicia en el derbi del Moncayo ya que el C.D. Numancia fue infinitamente superior a un Real Zaragoza timorato y plano de ideas y que sólo apretó de verdad cuando ya no tenía tiempo material para llevarse algo a la boca de Los Pajaritos. Los rojillos, sin demasiada brillantez pero muy sobrios y seguros en todo lo que hacían, se llevaban los tres puntos para conseguir la segunda victoria seguida y así asomarse a la zona alta de la clasificación.

El Numancia encadena tres jornadas sin perder y sin encajar un solo gol para atravesar por el momento más dulce de la curso. Además, por si fuera poco, acababa con su mala racha de dos penaltis errados. En esta ocasión Borja Viguera sí que tuvo más acierto que sus compañeros Higinio y Unai Medina.

Los primeros 45 minutos fueron de dominio absoluto de un Numancia que, aunque no gozó de claras ocasiones de gol, llevó el peso del partido para no permitir a su rival combinar ni plasmar el juego de toque que tiene como filosofía. Como dato esclarecedor de lo que sucedió sobre el terreno de juego antes del descanso están los saques de esquina con siete a favor de los locales y cero para los maños. No hubo color en una primera parte en la que López Garai le ganó la partida a Idiakez. La presión ensayada durante la semana para maniatar la salida de balón de los aragoneses dio resultados y el Numancia, que con respecto a la anterior jornada sólo presentó la novedad de Oyarzun en el once inicial, maniató a un Zaragoza que deambulaba sobre el césped de Los Pajaritos. Los blanquillos, casi sin exagerar, no pasaron del centro del campo y se puede decir que no dieron ni una a derechas.

La única llegada de los visitantes con cierto peligro tuvo lugar nada más empezar con un lanzamiento de falta de Zapater se fue lamiendo el palo izquierdo de la portería de Juan Carlos. En la acción anterior Higinio no llegaba a un buen envío de Fran Villalba.

El Numancia, que tuvo como peor noticia la lesión de Unai Medina al cuarto de hora para ser suplido por Nacho, lo hizo todo para irse a vestuarios con ventaja en el marcador. Eso sí, a los sorianos les faltó claridad de ideas en los últimos metros y más pegada en la vanguardia del ataque.

Los rojillos no daban tregua a los zaragocistas y una y otra vez recuperaban el balón cuando éstos intentaban combinar en el centro del campo. El Numancia metía velocidad por las bandas, especialmente con la entrada de Nacho por la derecha. Una cabalgada del canterano no encontraba remate en Higinio, que se resbalaba en el momento clave. El Zaragoza no existía en ataque y bastante tenía con achicar agua y frenar las acometidas locales en los continuos saques de esquina que botaban desde una y otra banda.

En uno de estos córners Dani Calvo conectaba un testarazo que se marchaba demasiado cruzado ante el marco defendido por Cristian Álvarez. Con un disparo de Diamanka demasiado desviado finalizaba una primera parte en la que los puntos ganaba el Numancia por mucho.

En la segunda parte se nivelaron las fuerzas ya que Idiakez movía alguna pieza en el centro del campo al no poder contar con el renqueante Eguaras. Con Javi Ros en el pivote el Zaragoza mejoró. Dio más protagonismo a las bandas para poner en más aprietos a los numantinos. El balón ya no era de los locales por mayoría y la disputa era la tónica en el centro del campo.

Verdasca e Higinio lo intentaron para cada bando, aunque la mejor ocasión del partido la iba a tener Diamanka, que tras hacer un caño a Verdasca se plantaba sólo ante Cristian pero el disparo del senegalés se estrellaba en el pecho del argentino. El Numancia había tenido el 1-0 y la respuesta maña llegaba minutos después con el chut alto de Pombo. Como en la primera parte, las malas noticias llegaban en forma de lesión, esta vez era Oyarzun el que tenía que abandonar el campo con problemas físicos.

El partido entraba en la recta final y estaba más equilibrado que nunca. El Zaragoza llegaba con peligro por su banda izquierda y así un centro de Lasure no encontraba rematador. Fran Villalba lo intentaba desde lejos y cuando todo apuntaba al empate un penalti discutido por manos de Grippo iba a romper la igualada. Borja Viguera, que llevaba poco más de cinco minutos sobre el césped, asumió galones para batir a Cristian. Con más corazón que cabeza y sin tiempo material, el Zaragoza buscó un empate que nunca mereció.