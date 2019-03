Una vez rota la dinámica de resultados adversos a domicilio con la victoria en Almendralejo dos jornadas atrás, la intención del técnico del CDNumancia, Aritz López Garai, es dar continuidad a ese resultado en Tenerife, siguiente salida, como confirmó ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos a la hora de repasar la actualidad de su equipo. «Sabemos que es un partido complicado e importante donde debemos hacer las cosas bien para tener opciones», indicó el técnico, que insistió en la necesidad de no dar por zanjada la permanencia pese a la distancia prudencial de puntos con la zona baja. «Estamos en tierra de nadie momentáneamente porque si nos complicamos nos metemos en arenas movedizas. Tenemos que pensar en ganar en Tenerife y puntuar cuanto antes para asegurar la permanencia. A partir de ahí, ya habrá tiempo de hablar si estamos en tierra de nadie. De momento, estamos más cerca de lo negativo que de lo positivo porque el otro día no fuimos capaces de ganar, es una realidad, y ahora debemos pensar en ganar para evitar empezar a mirar otra vez de reojo, que ya tenemos una experiencia negativa de estar así un tiempo y no es agradable. Nuestra motivación es evitar cualquier tipo de problema de aquí al final y la primera oportunidad es en Tenerife», destacó.

Al hablar sobre la trayectoria del equipo, López Garai calificó a su equipo de «irregular». «Hacemos cosas buenas y otras malas y todo lo malo nos penaliza en exceso. Queremos estar más arriba, pero como cometemos errores no podemos estar. Tenemos que rebelarnos contra eso y en los catorce partidos que nos quedan, contando el del Reus, no cometer esos errores que nos penalizan tanto y nos dejan en esa zona media con el miedo de poder complicarnos por abajo. Somos los máximos responsables y debemos corregirlo ya, aunque sea muy repetitivo siempre porque, al final, nos está costando quedarnos lejos de todo», se sinceró el entrenador, que insistió en la línea de la irregularidad y escasa fiabilidad del equipo. «Las cosas que hacemos mal, las hacemos tan mal que no nos da para ganar partidos y estar en un ritmo más alto de puntuación. La responsabilidad es mía y tengo que trabajar más para que no pase eso y que los futbolistas sepan de la importancia de comenzar bien los partidos y cerrarlos bien porque se nos van una cantidad de puntos que nos está costando perder puestos en la clasificación», insistió.

Uno de los aspectos a trabajar para evitar estos problemas es la concentración. «Es vital y se puede trabajar. Intentamos trabajarla, pero luego hay que practicarla. No vale decir antes de salir al campo, tenemos que estar puestos, concentrados... hay que demostrarlo. El otro día salimos y a los 30 segundos nos meten un gol en un saque de banda. Algo que no entiendes y vuelve a suceder. En este sentido, pasa porque los jugadores estén más concentrados y que yo penalice al que no esté concentrado por lo que es una cuestión de rendimiento», explicó. Esta circunstancia no es una novedad. «Sin darnos cuenta está pasando la temporada y pasan los partidos haciendo cosas bien, pero se nos escapan los puntos y sientes una gran frustración porque perdemos oportunidades de estar mucho mejor por nuestra culpa», reconoció.

Sobre el partido, el vizcaíno anunció que lo visualiza con muchas alternativas. «El Tenerife es un equipo bueno, para estar en la parte de arriba, es una plantilla que ha costado confeccionarla porque son jugadores de máximo nivel. Y espero un partido de alternativas: con momentos que tengamos el balón y ellos se defenderán, con momentos que ellos tengan el balón y nosotros nos defenderemos. Y, además, el peligro de los 20-25 minutos que siempre hay en la Isla donde el equipo rival lo convierte en un correcalles y un asedio para el equipo visitante. Hemos analizado cómo poder parar esa situación que casi siempre se da jugando allí. Espero un partido de alternativas, diferente al del Sporting, que nos esperó, y en Tenerife irán a por nosotros y debemos estar preparados», subrayó.

Equipo joven

Aritz López Garai no escapa a la realidad de su equipo. «Somos una plantilla con mucha gente joven, que en situaciones complicadas o de inicio de partido no somos tan competitivos como un equipo con más experiencia que sabe gestionar bien esos momentos. En la parte buena, somos un equipo alegre, que juega muy bien al fútbol, con jugadores de mucho nivel y que cuando estamos en nuestra versión somos diferente al resto. Luego, tenemos un peaje muy grande que es la falta de experiencia, de ser competitivos del principio al final y eso en el vestuario es algo a corregir, está pendiente», asumió el técnico, que también indicó la necesidad de incidir en esos detalles. «Parece que no damos importancia a cosas que nos están haciendo mucho daño y se repiten. Y te das cuenta que no es un problema de un día, de dos o de tres, de cuatro o cinco jugadores, de hacer cambios. Es un poco de nuestro ADN aunque me da pena reconocerlo», analizó el técnico que asunió cierta frustración entre sus jugadores tras encajar el primer gol, empatar y volver a recibir otro casi sin saber cómo. «Noté a los jugadores frustrados, pero es nuestra realidad, viene de lejos y debemos cambiarlo», finalizó.