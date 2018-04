Pablo Larrea afronta mañana la posibilidad de suplir la ausencia de Íñigo Pérez o Pape Diamanka en el centro del campo del Numancia, posición en la que el técnico rojillo ha utilizado siempre que ha tenido oportunidad en la liga a Íñigo Pérez. Su pareja en el doble pivote ha variado con la presencia de Escassi, Diamanka, Grego y el propio Larrea. El centrocampista ha saltado en escasas ocasiones de inicio. Es uno de los secundarios de Jagoba Arrasate, listo para ganar protagonismo en esta última fase del campeonato. «El míster no ha dicho nada aún. Estoy preparado para afrontar este partido y si no soy yo será otro compañero el que lo haga lo mejor posible. Lo importante es ganar», consideró Larrea. Una victoria que puede consolidar las opciones del Numancia en su lucha por situarse entre los seis primeros de la clasificación. «Estamos muy confiados, llevamos un año maravilloso. Estar ahora en la cuarta posición lo hubiéramos firmado al inicio de la temporada con los ojos cerrados. Estamos muy ilusionados y lo tenemos en nuestra mano. Apartir de ahora, todo lo que venga son finales y debemos sacar el mayor número de puntos para estar arriba», indicó.

Las ausencias obligan a la participación de todos los efectivos. Un momento para los jugadores que menos han participado, pero que deben aparecer en esta fase tan decisiva. «Para estar arriba al final de la temporada se necesita el concurso de los 25 jugadores de la plantilla. Es imposible hacer todos los fines de semana el mismo once. Se ha demostrado que el jugador que ha entrado ha dado el callo y ha estado preparado para jugar. Ahora, nos toca a algunos jugadores que no hemos participado mucho, pero para eso están los entrenamientos, para prepararse para estas ocasiones y estar al mismo nivel que los que más juegan», indicó el centrocampista, que aspira a alcanzar un puesto entre los seis primeros. «A principio de temporada nos marcamos el objetivo de la permanencia, pero nos hemos ganado poder soñar con el play-off tan ansiado. Lo tenemos en la mano y qué mejor oportunidad que este fin de semana sacar los tres puntos», apuntó.

Esa posible clasificación pasa por los partidos con rivales directos en casa, pero también será necesario dar continuidad a los buenos resultados como visitante. «Hay que sacar puntos fuera de casa. La zona alta está muy apretada y no se puede fallar. En Los Pajaritos nos hemos hecho muy fuertes y nos ha dado mucho, pero necesitamos sacar más puntos fuera de casa para estar arriba», comentó. El encuentro en Alcorcón marcó un punto de inflexión en una trayectoria fallida lejos de casa. «La victoria de Alcorcón nos dio mucha confianza y mucha vida. Nos ayudó el desplazamiento de la afición. Para nosotros nos dio mucha fuerza y queremos agradecérselo con una nueva victoria. Sabemos que hay un nuevo desplazamiento y estamos atentos, cuantos más autobuses que se desplacen, mejor», reconoció.

Larrea, que no se fija en el resultado del partido de Soria ante el Nástic donde superó al Numancia, para afrontar la cita de mañana. «Ganó aquí, pero la Segunda es tan competitiva que tanto puede ganar con el primero y perder con el último. Todo está muy apretado. Ellos plantearán un partido difícil porque también se están jugando mucho. Nosotros debemos mostrar la cara de casa, fuera nos cuesta más, y si lo conseguimos estaremos cerca de ganar», finalizó.

Última sesión antes de viajar

El Numancia realizará hoy la última sesión de preparación, a puerta cerrada, antes de iniciar el desplazamiento, 13.30 horas, hacia Tarragona. Desde el club se informa que han agotado 150 entradas y ponía un centenar más a disposición de los aficionados numantinos, que han llenado tres autobuses para viajar a Tarragona mañana. La presencia rojilla se dejará notar en el Nou Estadi del Nástic a partir de las 16.00 horas. A la finalización de la última sesión de entrenamiento, el técnico Jagoba Arrasate facilitará la lista de convocados en la que no habrá muchas dudas puesto que sufre la baja de hasta seis jugadores: Del Moral, Ripa, Luis Valcarce. Julio Álvarez y Diamanka, por lesión, e Íñigo Pérez, por sanción. Alí no entrenó ayer por unos problemas de salud. Para la convocatoria deberá realizar un descarte y para la alineación tendrá que gestionar la situación de varios jugadores apercibidos. Carlos Gutiérrez, Unai Medina, Unai Elgezabal, Alberto Escassi, Pere Milla y Marc Mateu están a una amonestación de ser castigados. Cuatro jugadores ocupan un lugar en la defensa, contando a Escassi que alterna también esa posición con un puesto en el centro del campo. Milla y Mateu son de los jugadores habituales para el entrenador, que estará atento para no verse mermado de efectivos para la siguiente cita ante el Oviedo.