Muchas nubes fuera de casa

Si hubo un símil claro, o más o menos claro, el pasado domingo en el Santo Domingo, fue el de las dificultades que tiene el Numancia para sumar fuera. No tanto para ver puerta, que también, ya que han hecho a domicilio nueve de los 20 goles que llevan, pero sí para sumar esos ansiados tres puntos que no llegan en el calendario liguero desde abril del curso pasado, precisamente ante el Alcorcón. El Numancia, por tanto, se marcha de vacaciones de Navidad con la tarea pendiente de ganar fuera y una única ocasión, la del próximo 12 de enero en Reus, de no cerrar la primera vuelta en las mismas circunstancias.

Las nubes siguen sin despejarse lejos de Los Pajaritos. Porque esta vez Jordi Sánchez hizo su primer tanto en La Liga para certificar que se puede seguir sumando fuera. No obstante, aunque la mayoría de los resultados a domicilio han sido empates, en estas 10 jornadas fuera el equipo soriano ha sufrido mucho hasta retroceder virtualmente al borde del descenso, del puesto 13 al 18, si solo se tuviesen en cuenta esos los seis puntos sumados lejos de casa. Han hecho seis empates y cuatro derrotas en los que han encajado 16 de los 23 goles totales, un 69,5%. En casa, han ganado cinco, han empatado uno y han perdido tres. El gol average en este caso es positivo, con 11 a favor y siete en contra.

Con todo ello, este domingo frente al Alcorcón se pudo ver fútbol, no muy lejos del césped, eso sí, ya que la niebla lo puso difícil. No obstante, el Numancia va a despedir el año con necesidades entre las que la regularidad y la efectividad tienen un protagonismo destacado.

Poco a poco, López Garai pule al grupo, que necesita nuevos aires que llegarán en el mercado de invierno, y también su estrategia de juego. Por primera vez en toda la temporada Atienza no salió de titular y ya solo Juan Carlos es el único numantino que lo ha jugado todo en la competición liguera. Además, Kako, Alain Oyarzun y Fran Villalba compartieron línea en el centro del campo, hecho motivado por las bajas que el técnico debía suplir y que sin duda consiguió solventar en esta zona. El donostiarra fue el mejor del partido. Fue en la misma jornada en la que un emocionado Jordi Sánchez hacía su primer gol en La Liga y para el que le bastaron nueve minutos de los 25 que jugó después de relevar a Nacho.

No tiene una buena relación el Numancia con los inicios fuera de casa, en los que los goles tempraneros le ha han pasado una buena factura. Esta vez, encajó al borde del final de la primera parte, pero el equipo supo recomponerse. Los inicios, no obstante, siguen siendo un punto a mejorar.

Al final, los rojillos hicieron un empate meritorio en un encuentro en el que dieron muestras de un juego más directo, pero necesitan más. Atajar las dudas o deshacer las nubes fuera de casa se antoja vital, igual que afianzar la defensa, centrar el ataque y mirar por fin hacia arriba.