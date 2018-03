El muro del Numancia

Aitor Fernández es el ‘ángel de la guarda’ del C.D. Numancia en una temporada en la que el meta de Mondragón es fijo bajó los tres palos. Lo ha jugado todo, a excepción del choque ante el Zaragoza debido a un proceso gripal, y con sus paradas está dando muchos puntos al equipo. Su última exhibición fue el domingo ante el Tenerife con dos paradas que sujetaron al rival en los momentos críticos del encuentro. Su espléndido momento de forma le está sirviendo para batir récord y, especialmente, para ganarse el reconocimiento del numantinismo.

El arquero fue el mejor de los numantinos en el brillante compromiso ante los insulares. El Numancia cuajó una gran segunda parte, pero llegó vivo gracias a las intervenciones del meta vasco. Ya en los primeros compases del choque sacó a relucir su magia con una mano a cabezazo de Longo que salvaba el 1-0. Un paradón junto a la cepa del poste cuando la grada de Los Pajaritos ya se temía lo peor. En la primera parte también estuvo aliado con la fortuna porque un zapatazo de Acosta se estrellaba en el larguero.

El Numancia arrancó la segunda parte con otras sensaciones y fruto de ello le sirvió para adelantarse en el marcador gracias a una jugada de fortuna en la que Aveldaño se marcaba en propia puerta. Los rojillos habían hecho merecimientos y tenían la recompensa de su mejoría.

Los de Arrasate eran mejores que su rival, aunque en la recta final del partido aparecía de nuevo el guante de Aitor para abortar el empate de los canarios. Corría el minuto 76 cuando un disparo de Luis Milla buscaba la escuadra rojilla y encontró antes la mano milagrosa del guipuzcoano. Un paradón para ver una y otra vez por televisión para comprobar el vuelo de guardameta numantino. Aitor salvaba el empate y daba alas a un cuadro soriano que en la siguiente acción anotaba el 2-0 para sentenciar el duelo ante un Tenerife que no daba crédito a lo que había parado el de Mondragón.

Aitor está de dulce y ello le ha llevado a jugar todo a excepción del mencionado partido ante el Zaragoza. Su presencia bajo palos es un valor seguro, especialmente en Los Pajaritos ya que desde el pasado 19 de noviembre no encaja goles. El último que batió al cancerbero rojillo fue Uche en el minuto 87. Desde entonces Lorca, Sevilla Atlético, Rayo Vallecano, Reus, Cádiz y Tenerife se han marchado de vacío de Soria cuando Aitor estaba bajo palos. Un total de 543 minutos imbatido que han dado muchos puntos a un Numancia que sigue estando en la pelea por subir a Primera.

Aitor supera los números de imbatibilidad de Laureano Echevarria, que en la campaña 93-94 en Segunda División B estuvo 498 minutos sin recibir goles en el antiguo campo de Los Pajaritos. Aitor Fernández quiere ahora superar los registros de Toño Alfageme, actual coordinador de la cantera del Numancia que en la temporada 89-90 estuvo la friolera de 567 minutos sin recibir goles en casa. Si ante el Córdoba no es batido, Aitor continuaría agrandando sus magníficos números.

"Una de mis mejores paradas"

Aitor Fernández le está dando muchos puntos al Numancia en la actual campaña y el ejemplo de ello está en el partido del domingo ante el Tenerife. La primera parada a cabezazo de Longo es de sobresaliente, pero la segunda a disparo de Luis Milla es de matrícula de honor. El propio guardameta reconocía que «el balón es cierto que iba a la escuadra y sí, es una de mis mejores paradas, aunque espero que haya otras mejores». El vasco se refería al vuelo que truncaba el tanto de Luis Milla y que hubiera significado el empate. «Desde el primer momento vi salir el balón y ello me facilitó la estirada. Conseguí llegar a un balón muy difícil, todo salió bien», comentaba. El arquero, sin embargo, tiene los pies en el suelo y aseguraba que «no me tengo que venir arriba. Hay que seguir trabajando al máximo para que siga teniendo este buen momento de forma». Aitor señalaba que a la finalización del partido ante los canarios fue felicitado por todos sus compañeros y por el míster Jagoba Arrasate. «El triunfo es de todos», indicaba. Sobre el récord que bate de Laureano Echevarria apuntaba que «siempre que se superan registros es positivo. Ojalá que sean muchos más lo minutos sin recibir goles en Los Pajaritos ya que ello sería bueno para el equipo». El Numancia se coloca en la clasificación con 48 puntos, a sólo uno de la zona de play off de ascenso. «Conseguimos una victoria ante el Zaragoza que necesitábamos como el comer para continuar en la pelea por la promoción de ascenso. Además, el Tenerife venía lanzado y era muy importante lograr los tres puntos. Ahora tenemos que pensar ya en ganar el partido ante el Granada», señalaba.