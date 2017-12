El panorama deportista soriano está de enhorabuena. Se ha creado el que será en 2018 el único equipo ciclista de la provincia, el E-Leclerc Cycling Team. Vástago del Club Calaverón, forman parte de él ocho integrantes, la gran mayoría sorianos, que han decidido unir fuerzas para competir en una disciplina que en Soria cuenta muchas grupetas de aficionados que salen a rodar, pero no con una amplia camarilla a nivel federado.

«Nos conocíamos todos de las competiciones a nivel de España, coincidíamos y nos dimos cuenta de que estábamos corriendo todos, que somos de Soria, con equipos de otro lado, así que nos juntamos un día y dijimos que por qué no nos juntábamos en un equipo de aquí». Esa es la idea de la que surgió E-Leclerc Cycling Team y que relata David Andrés, director técnico del equipo y también corredor. Junto a él correrán Manuel Molina, Miguel Mallo, José María Catalina, Javier Cuesta, Iván de Miguel, Rubén Andrés y el navarro Eduardo Escobar. Está representada, apuntan, buena parte de la provincia de Soria, desde Almazán, Covaleda, Tardelcuende, Berlanga, Ólvega y hasta la capital.

Median entre 30 y 35 años y su trayectoria es larga, pero aunque algunos comenzaron en el ciclismo y no lo dejaron, la mayoría proviene de otras disciplinas. Es el caso, por ejemplo, del propio director técnico, que ha sido entrenador en Almazán, el de Mallo, jugador del Tardelcuende, o el de Catalina, con la Valeránica. «A mí siempre me ha gustado más el ciclismo que el fútbol, pero en Soria no ha habido ni facilidad, ni afición. Sí que salía con la bici, pero ya es cuando eres un poco más independiente cuando dices ‘Voy a competir’», afirma el último, que comenzó a correr a los 26 años y ha estado compitiendo con un equipo de La Rioja los últimos dos años.

El equipo está centrado en la modalidad de carretera y por edad competirán en categoría máster. Se presentará en las próximas semanas, antes de comenzar la temporada, que se inicia con el año natural. No obstante, las primeras carreras en la zona norte, donde se inscriben, se fechan a partir de febrero. «Dentro de lo que podamos los objetivos son el Campeonato de Castilla y León, que será en Fuencaliente. Esa será la cita principal porque será en casa», indica Catalina, consciente de que como equipo aficionado todos tienen que contar con las obligaciones laborales y familiares. Además del Regional, no dejarán de lado poder competir en el Campeonato de España, al que pueden ir seleccionados por la Federación de Ciclismo de Castilla y León, clasificándose en las pruebas puntuables la Copa de España o si consiguen alguna plaza por libre.

«Queremos ser serios», afirman, por eso ha seguido de forma escrupulosa los pasos convenientes tanto para crear el equipo como para fijar sus objetivos. Saben que poner en marcha una iniciativa de este tipo es complicado.

«Aquí en Soria era muy difícil sacar un equipo, lo hemos intentado alguna vez y era imposible», reitera Catalina, que ya en el 2014 dio los primeros pasos para crear un equipo ciclista. El apoyo económico es fundamental, pero hasta la fecha no habían tenido suerte. Algo que cambió hace unos meses. «Ha sido gracias a E-Leclerc, eso lo quiero remarcar, porque han confiado en nosotros», afirma el corredor. Un apoyo que ayuda de cara a la consecución de otras colaboraciones. Hasta la fecha cuentan con el Ayuntamiento de Soria, el Ayuntamiento de Berlanga, Deporama, Mateo Grupo, el bar-restaurante Iruña, el bar Airos y el Camping del Cañón del río Lobos.

Para oficializar el equipo tendrán que ponerse en contacto con la Federación de Ciclismo de Castilla y León, una vez se acerque el comienzo de la temporada, y pedir la licencia correspondiente.En la actualidad existe un equipo vinculado al Club Deportivo Sport de Navaleno, en el que Luis José Lucas ‘Luko’ corre junto a otros seis compañeros de otras provincias patrocinados por una empresa de Burgos. Este cambiará la sede la próxima temporada hasta Aranda.



Vocación de futuro

Con la ayuda de todos lo patrocinadores, los corredores del E-Leclerc Cycling Team cuentan con un colchón de unos 6.000 euros. No obstante, el cálculo por temporada asciende a unos 10.000. «El resto lo vamos a poner nosotros de nuestro bolsillo», explican. El dinero es, de hecho, el hándicap para hacer una plantilla más grande, fin al que aspiran. Eso sí, este objetivo solo es la punta del iceberg. «La vocación es crecer y sacar cantera», afirman. «El planteamiento de futuro es que vamos a sacar este equipo, aunque seamos un poco mayores, porque somos de media unos 30-35 años y somos un poco mayores para dar el salto profesional. Así que la idea es poder crear una cantera, hacer una escuela de ciclismo a nivel provincial, sacar chavales, que aquí casi nunca ha habido».