Nacho mira a la izquierda

Dos cambios obligados y otro que está por ver entran en los planes de Luis Carrión para recibir el sábado al Huesca. Sola y Derik serán las novedades esperadas y la sorpresa en el entrenamiento de ayer fue ver a Nacho a pierna cambiada en el extremo izquierdo del ataque. En el ensayo celebrado en el campo de Los Pajaritos se pudo ver que el resto del once sería el mismo de las dos últimas jornadas. Habrá que ver si los planes del míster se materializan en el once inicial del C.D. Numancia ante el cuadro oscense.

Nacho comenzó la temporada ante el Alcorcón como lateral derecho ante la sanción de Calero , mientras Sola acababa de aterrizar en Soria. El canterano es uno de los comodines de la plantilla y, además de actuar en defensa, también puede ocupar cualquiera de las dos bandas del ataque. Carrión lo ha puesto en los dos costados y parece que el sábado le tocará estar en la izquierda.

Si se llevan a cabo estos movimientos el gran damnificado sería Alain Oyarzun, que se caería de la titularidad en esta quinta jornada de competición. El vasco no está teniendo un brillante inicio de Liga y podría comenzar el choque contra los aragoneses desde el banquillo.

A tenor del partidillo de ayer, los extremos del Numancia para recibir al Huesca los ocuparían dos hombres de la cantera como el mencionado Nacho y Moha. Este último estrenó la titularidad ante el Mirandés y se mantuvo en el equipo el pasado sábado en Almendralejo. Todo hace indicar que Carrión seguirá apostando por él.

Los cambios obligados tienen que ver con las sanciones de un partido con las que fueron castigados ayer tanto Calero como Carlos Gutiérrez tras sus dobles amarillas ante el Extremadura en la anterior jornada. El hueco que deja Calero en el lateral derecho lo ocupará Álex Sola, que en la segunda fecha liguera en Tenerife ya fue titular. En el centro de la defensa será Derik el que acompañe a Escassi para suplir a Carlos Gutiérrez. Derik fue titular en las dos primeras jornadas y ahora tendrá una oportunidad para reivindicarse.

El posible once del Numancia el sábado a partir de las 16.00 horas sería el formado por Dani Barrio en la portería; Sola, Derik, Escassi y Héctor Hernández actuarán en defensa; con Otegui y Ledes en el centro del campo; Moha, Higinio y Nacho estarían en el ataque.

Derik: "Me ha venido bien no jugar los dos últimos partidos"

Derik Osede inició la temporada como titular en las filas numantinas pero los errores le llevaron al banquillo. Ante el Huesca recuperará la titularidad debido a la sanción de Carlos Gutiérrez y así tendrá la oportunidad de reivindicarse ante Luis Carrión. Sobre su suplencia el central reconocía que «me ha venido bien no jugar estos dos partidos porque hay que estar más concentrado». Derik no ponía paños calientes a sus errores ante Alcorcón y Tenerife y era más que claro. «Normal que el míster hiciera cambios. El míster fue justo porque dio la oportunidad a otros». Eso sí, el madrileño aseguraba que «no me he comido la cabeza». Sobre su más que posible regreso al once indicaba que «estoy preparado pero es el técnico el que decide».

Ya en el aspecto colectivo y sobre el encuentro del sábado ante el Huesca, Derik comentaba que «el objetivo es hacer bueno el punto de la pasada jornada con una victoria». El defensa explicaba que ganar a un recién descendido como el Huesca no será nada fácil. «Es un buen equipo que está hecho para regresar a Primera División».

El Numancia sabe que de ganar al Huesca afrontará con mucha tranquilidad la próxima semana en la que tendrá dos compromisos ante Deportivo de La Coruña y Elche. «Hay carga de partidos y seguro que hay rotaciones en alguno de los encuentros», finalizaba Derik.