Nacho mira a Riazor

Nacho fue la gran ausencia en el entrenamiento del miércoles del C.D. Numancia debido a unas molestias en el aductor que, en principio, no le van a impedir viajar hoy a La Coruña de cara al encuentro ante el Deportivo. El canterano ha mejorado de sus dolencias y hoy está previsto que se ejercite con el grupo para calibrar su estado físico. Todo apunta que Nacho no se perderá el choque de mañana en Riazor.

El extremo fue uno de los jugadores destacados en la victoria del Numancia ante el Nástic de Tarragona y, además, se estrenaba como goleador para cerrar la cuenta del 3-0 ante los catalanes. Nacho terminó el partido con molestias en el aductor que no le han permitido entrenar a lo largo de la semana con el resto de sus compañeros. Ello pone en duda si López Garai apostará por él para estar en el once titular, aunque sí parece que estará en la lista de convocados que hoy se desplace a tierras gallegas.

Si el míster apuesta por Nacho en la alineación todo hace indicar que en Riazor jugará el mismo equipo que se imponía el pasado domingo al Nástic. Nacho estaría en una de las bandas, con Yeboah como compañero en el extremo. Por lo visto a lo largo de la semana, López Garai seguiría confiando en Higinio en la punta del ataque después de gol anotado por el murciano la pasada jornada. Guillermo ya está recuperado de su tobillo y se une a Borja Viguera y a Jordi Sánchez en el cuarteto de delanteros. Parece evidente que alguno de ellos se quedará en tierra y no viajará a La Coruña.

En el centro del campo no habrá novedades ya que Escassi, Diamanka y Fran Villalba son de la máxima confianza del técnico. En la línea defensiva tampoco se verán variaciones y Mateu se perfila de nuevo como lateral izquierdo. No es su posición, aunque el valenciano ya está más que acostumbrado esta temporada a jugar en la línea de retaguardia. Luis Valcarce y Ripa han venido arrastrando problemas físicos y su rendimiento cuando han sido titulares no ha sido el más óptimo. Mateu fue de los destacados la pasada jornada, como también lo fue Unai Medina en el lateral derecho. El vasco dio la asistencia en el 1-0 y fue uno de los efectivos que más aportó en el juego ofensivo de los numantinos en la segunda parte. Unai Medina seguirá en el once, como también seguirá la pareja de centrales que forman Atienza y Carlos Gutiérrez.

Sin Nacho en el once del Numancia en La Coruña, la alternativa parece clara con Alain Oyarzun en el costado izquierdo. El donostiarra se caía del once ante el Nástic de Tarragona después de haber sido titular en las últimas semanas. Oyarzun es uno de los máximo goleadores de los rojillos este curso con dos tantos.

El conjunto rojillo se ejercitará hoy en las instalaciones de Los Pajaritos y a media mañana López Garai comparecerá ante los medios de comunicación en su habitual rueda de prensa de los viernes. Ofrecerá la lista de convocados y la expedición numantina afrontará el viaje a Galicia.