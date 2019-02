Nacho se reivindica

Nacho apenas llevaba dos minutos sobre el terreno de juego y se convertía en protagonista del partido ante el Lugo al anotar el gol de la tranquilidad. Un tanto y una actuación a lo largo de la segunda parte que hacen que el canterano se reivindique para entrar en el once titular de López Garai del próximo domingo en Almería. Nacho está de dulce y presenta su candidatura para estar en la banda derecha del ataque rojillo. «Siempre que haces las cosas bien y siempre que marcas tienes más posibilidades de estar en el once», comentaba el jugador a la finalización del entrenamiento de ayer.

El extremo, que reconocía que se encuentra en un buen momento de forma, aseguraba que «estoy contento por el gol y por la victoria del equipo. En casa estamos haciendo las cosas bien y de cara al partido de Almería la victoria de la pasada jornada nos ha dado mucha confianza». Sobre el hecho de haber visto puerta cuando acababa de suplir a Yeboah, el futbolista indicaba que «los jugadores que salimos desde el banquillo tenemos la función de darle otro aire al equipo y ante el Lugo tanto Guillermo como yo marcamos».

Nacho recordaba la jugada del 2-0 y en todo momento vio la opción de poder ganarle la partida al defensa del Lugo Josete. «El campo estaba rápido por la nieve y vi que podía robarle. Cuando salí de la marca en el uno contra uno ante el portero había que definir bien y lo hice. Vi a David Rodríguez a la izquierda pero veía con un defensa y decidí jugármela yo ante el portero».

El choque ante los lucenses quedará grabado en la memoria de Nacho ya que fue su partido cien con la camiseta numantina. «Para mí es un privilegio estar en el equipo de mi infancia. Es un sueño pertenecer a este club», afirmaba el joven extremo.

Ya en el plano colectivo, el Numancia espera conseguir en Almería la primera victoria como visitante. «Es un encuentro muy importante», señalaba Nacho, quien añadía que «todos los integrantes de la plantilla tenemos muchas ganas de que llegue ese primer triunfo fuera de Los Pajaritos». El conjunto almeriense no serán un rival sencillo y en la primera vuelta ya lograba ganar a los rojillos en Soria. «Es un rival muy peligros por las bandas», indicaba el canterano, aunque también apuntaba que «nosotros estamos ahora mucho mejor que en ese partido de la primera vuelta».

Si el Numancia es capaz de superar al Almería y dejar aparcada la sequía de victorias fuera se colocaría con 33 puntos y podría colocarse un poco más cerca de la zona de play off de ascenso a Primera División. Nacho, sin embargo, no hace esos cálculos a largo plazo y, siguiendo el discurso de algún conocido entrenador del fútbol español, comenta que «tenemos que ir partido a partido y no pensar más allá. El objetivo es ganar al Almería este fin de semana». Una victoria que se está haciendo de rogar desde la pasada temporada.

"Mi intención es quedarme en el Numancia"

Nacho acaba contrato con el Numancia el próximo 30 de junio y las dos partes, según reconocía el propio futbolista están negociando. A tenor de las declaraciones del canterano mucho se tendrían que torcer las cosas en estas negociaciones que no se prolongue el vínculo entre el club y el jugador. «Estoy bien aquí y claro que me gustaría seguir. Si todo va bien tengo la intención de quedarme en el Numancia». Nacho es un producto de la cantera del Numancia y después de pasar por varios equipos de las categorías inferiores rojillas se marchó al Almazán. En Tercera División defendiendo los colores adnamantinos estuvo desde la temporada 2012 a las 2015. Ese verano de 2015 regresó al Numancia por lo que esta es su cuarta campaña como jugador numantino. Además de Nacho otros cinco efectivos de la plantilla soriana acaban contrato el próximo 30 de junio. La renovación de Diamanka parece que es la más complicada ya que el rendimiento del senegalés no está pasando desapercibido en otros equipos como por ejemplo el Real Oviedo. También está en negociaciones para continuar Unai Medina. Otros jugadores que acaban contrato son Markel, Luis Valcarce y Ripa. Los dos últimos saben que el Numancia no cuenta con ellos de cara al futuro.