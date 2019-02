ntes de confirmarse ayer las bajas de Marc Mateu y Alain Oyarzun, el entrenador del CDNumancia, Aritz López Garai, ya había anunciado una día antes la titularidad de Nacho Sánchez. El canterano ocupará un puesto en el once rojillo aunque su posición podría verse modificada respecto a la de la última jornada cuando jugó en el lateral derecho. La falta de un efectivo zurdo para el ataque abre la posibilidad de modificar el equipo con la entrada de Unai Medina en el costado derecho de la zaga y la presencia de Nacho en la banda izquierda. Esta opción o que Yaw Yeboah se mude a la otra banda para ocupar el extremo izquierdo y jugar a pie natural. Nacho se movería por la derecha con Medina a su espalda, recuperando su puesto después de cumplir un partido de sanción por la expulsión en Almería.



Estas modificaciones en el once no serán las únicas. La baja por sanción de Atienza también obliga al entrenador a buscar un recambio para una de sus piezas más utilizadas. El central siempre que ha jugado lo ha hecho de inicio y solo se ha perdido un encuentro por una anterior sanción por acumulación de amonestaciones. La ausencia de hoy será la segunda por lo que Carlos Gutiérrez tendrá la oportunidad de recuperar la titularidad una vez que el pasado domingo disputó media hora de juego tras cinco semanas inédito. El tinerfeño ingresó en el terreno de juego por Derik Osede, que abandonó el partido con molestias musculares. Alo largo de la semana ha llevado un proceso de recuperación finalizado favorablemente por lo que el entrenador rojillo lo incluyó en la lista de convocados. Ahora, habrá que esperar para saber si la mejoría le permite entrar de inicio en el choque o el técnico opta por otra modificación más en la defensa.



De no jugar Derik de inicio provocaría a su vez algún cambio en el centro del campo. La alternativa para jugar de central se encuentra en Alberto Escassi. El malagueño ha variado su posición dependiendo de estas circunstancias.Su polivalencia le ha permitido desplazarse desde el centro del campo a la defensa y viceversa con la mayoría de los técnicos que le han dirigido. En esta ocasión, dependerá de si López Garai alinea definitivamente a Derik. No cuenta con otro central y ya ha utilizado a Escassi en ese puesto. Su posición habitual quedaría descubierta por lo que Kako o Gus Ledes se presentan como alternativa para guiar al conjunto en el eje del centro del campo. El portugués ya fue titular en la jornada precedente por lo que parece haber adelantado al navarro en las preferencias del entrenador. Pero en ese partido, Escassi le escoltaba en el centro del campo. Al lado de estos efectivos se ubicará Diamanka, que también ha dosificado su semana de preparación por las molestias en el tobillo. El africano entrenó con normalidad en las últimas sesiones y ocupará un puesto en el once titular. De su importancia en el equipo habla su capacidad goleadora lo que le ha llevado a ser el máximo anotador de la plantilla. Villalba también es de los fijos por lo que el centro del campo podría sumar su presencia.



En la delantera, el entrenador contará con la vuelta de David Rodríguez, ausente por la cláusula de cesión ante su equipo de origen, y con las alternativas de Guillermo, Higinio y Viguera.