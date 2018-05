«Nadie se esperaba este bajón»

«Si supiésemos lo que está pasando lo arreglaríamos». Con esta frase Marc Mateu resumía el sentir de la plantilla del C.D. Numancia ante esta mala racha de resultados que han complicado la clasificación del equipo para los play off. El extremo aportaba algo más de luz sobre la trayectoria descendente de los rojillos y apuntaba al cansancio, a los nervios y a la mala suerte como los factores responsables de un bajón que «nadie esperaba».

El Numancia sólo ha sumado un punto de los últimos doce que ha disputado y en el regreso a los entrenamientos de ayer las caras entre los jugadores y el cuerpo técnico eran de preocupación. A la hora de analizar qué es lo que le está pasando al conjunto soriano, Mateu comentaba que «nos está pasando un poco de todo. Presión no porque no tenemos ninguna. Lo que pasa es un poco de cansancio, de nervios y de mala suerte como el día del Sevilla Atlético». El valenciano no quería poner ninguna excusa, aunque sí apuntaba a la mala fortuna el pasado domingo ya que «fallamos ocasiones muy claras y luego con poco que nos llegan nos marcan. Así, de esta forma nos han entrado las dudas en los últimos encuentros».

Respecto al cansancio de la plantilla, Mateu se refería «tanto al físico como al psicológico», aunque quiere ser optimista porque «hay que hacer el último esfuerzo para sacar los tres puntos ante la Cultural».

El zurdo numantino reconoce que no ha mirado las probabilidades del equipo para alcanzar una plaza de play off porque «en el día de descanso lo que quería era desconectar». Mateu no quiere fijarse en otros escenarios en la jornada del sábado ya que «lo primero es ganar nuestro partido y quitarnos el mal sabor de boca. Si tenemos suerte y los demás fallan nos llevaremos una alegría». El Numancia necesita una carambola en la jornada 42, aunque no es una combinación complicada y todo pasa, además de vencer a la Cultural, en que el Cádiz no gane en el terreno de juego del Granada.

A lo largo de estos días hasta que llegue el sábado la gran premisa en las filas rojillas es levantar un ánimo que tras caer en Sevilla se quedó muy mermado. «Nadie se esperaba este bajón de resultados», aseguraba Mateu. Y es que el Numancia llegó a la jornada 37 goleando al Oviedo en Los Pajaritos para sumar 61 puntos y teniendo un colchón de cinco para asegurar su presencia en la promoción de ascenso.

El cuadro soriano no depende de sí mismo para entrar en play off, aunque su obligación es ganar a una Cultura que llegará a Los Pajaritos jugándose la permanencia en la categoría de plata. «Me da lo mismo que se la jueguen porque en casa de dos descendidos ya nos han pintado la cara. Igual estamos mejor ante un rival que necesita los puntos para salvarse», indicaba.

Mateu era muy crítico con la actuación del equipo en estas jornadas, en especial con el partido jugado en Lorca «en el que hicimos el ridículo». El valenciano no quiso comparar este encuentro con el de Sevilla porque «el pasado domingo lo que nos penalizó fueron los fallos».

Por último, el futbolista se acordaba de la afición numantina de cara al compromiso ante los leoneses. «A la gente le pido que haga el último esfuerzo porque nosotros vamos a intentarlo. Que crucen los dedos y que no miren la clasificación hasta que no acabe el partido».