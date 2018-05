La necesidad impera. El Numancia visita hoy, 21.00 horas, Lorca con el propósito de mantener intactas sus opciones de clasificarse para la promoción de ascenso y de depender para ello únicamente de sus resultados en las tres siguientes jornadas que faltan para cerrar el ejercicio. Esa necesidad pasa por sacar un buen resultado del Francisco Artés Carrasco, un escenario que la próxima campaña se quedará fuera del circuito de Segunda puesto que su propietario ya ha confirmado la pérdida de la categoría. Yahí es donde el Numancia se ve obligado a ganar para no ver recortadas y amenazadas sus opciones de promoción. Con tanta igualdad y varios enfrentamientos directos entre los aspirantes a entrar en las seis primeras plazas, un tropiezo en Lorca complicaría su posición en un momento determinante y decisivo. El grupo de Jagoba Arrasate debe encontrar lejos de Soria una buena versión, algo que le ha costado bastante a lo largo de la campaña en contraposición a sus enormes resultados como local. Su fiabilidad como visitante no ha estado a la altura de sus prestaciones en Los Pajaritos. La dependencia de un buen resultado en esta cita le devolvería el valor favorable del factor cancha para la siguiente cita ante Osasuna y la tranquilidad de seguir en puestos de promoción cuando la competición se reduce a tres citas y el margen de error desaparece.



Arrasate retocará la línea defensiva. Las bajas de Elgezabal, por sanción, y de Escassi, por lesión, devuelven a Dani Calvo a la titularidad después de cinco semanas observando los partidos desde el banquillo y la grada. Un cambio seguro y confirmado, aunque igual no es el único. Guillermo no ha podido ejercitarse algún día esta semana por un proceso febril. El técnico le incluyó ayer en la lista de convocados llevándose un efectivo más para evitarse sustos de última hora. Con Manu del Moral recuperado completamente e Higinio siempre pendiente y preparado para su ingreso en el once inicial, ambos optan a ocupar ese puesto en el ataque de no estar completamente recuperado el delantero bilbaíno. Los tres puntos en juego pasan por el gol y el equipo soriano lo necesita después de quedarse seco en la anterior jornada ante el Real Valladolid, un revés que le obliga a recuperar fuera de Los Pajaritos lo que se dejó ante el conjunto pucelano para seguir en una posición de privilegio. La necesidad manda justo en un momento decisivo de la temporad