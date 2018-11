La necesidad manda

Cada ocasión en la que el Numancia sale de Soria se reabre el debate sobre su eficacia como competidor lejos de su campo. El equipo soriano visita Mallorca con el cartel de no haber ganado como visitante en las siete salidas que ha formalizado hasta el momento. Bien es cierto que ha perdido en tres oportunidades y en cuatro ha regresado con un empate lo que le avala como un conjunto complicado de superar, a la vez que demuestra sus problemas para imponerse en campo ajeno ya que no acredita una victoria desde la vuelta de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso con el Zaragoza en junio y desde abril en la fase regular en Alcorcón, la tercera de todo el curso pasado donde su mayor poder lo demostró en casa. En esta ocasión, la jornada se presenta con el agravante de arrastrar una derrota en Los Pajaritos cuando el coliseo rojillo aparecía como el corrector de las salidas. Tres victorias consecutivas en las anteriores citas en campo propio permitieron enderezar el rumbo al grupo de López Garai, que sin ganar como visitante marcaba una línea favorable en Soria. A partir de esas victorias y algún empate recaudado fuera, a modo de seguir la fórmula de la media inglesa, su posición en la clasificación no se veía alterada para superar la zona de conflicto, pero el tropiezo frente al Rayo Majadahonda recupera la urgencia por un buen resultado, contundente y determinante para acabar con el debate. Un golpe sobre la mesa.

El entrenador numantino, Aritz López Garai, desechó el pasado viernes en su repaso a la actualidad del conjunto rojillo el discurso sobre si un resultado contrario obliga a una reparación inmediata, ya sea en casa o fuera, como motor para guiar al equipo e incidió en mantener una línea de juego y un estilo que les lleve a romper la racha. Cualquiera que sea la razón, la motivación o el fundamento para activar al equipo hacia los resultados favorables, la situación clasificatoria del Numancia no permite únicamente valerse de los puntos de casa. Ganar fuera se ha convertido en una necesidad. Y más cuando se ha demostrado que en Los Pajaritos se producirán accidentes como el sufrido en la jornada precedente.

Desde esa idea de acabar con la falta de resultados, la empresa parece complicada en Mallorca, y por lo visto hasta la fecha en todos los escenarios ajenos. El grupo de Aritz López Garai se trajo un empate de su última salida en Granada con un ejercicio defensivo notable que le permitió mantener su portería a cero. Desde ese parámetro, sin encajar un gol, ha logrado sus mejores resultados esta campaña después de un inicio con un descontrol anotador en Córdoba y Lugo. Solo en Gijón consiguió neutralizar el tanto del Sporting para empatar posteriormente y sumar un punto. En las victorias frente al Elche, Extremadura, Zaragoza y Tenerife no encajó ningún tanto y en los empates en Pamplona y en Granada también cerró su portería para firmar dos igualadas más.

El apartado ofensivo es otra historia. Frente al Tenerife acabó con una racha de varias jornadas sin marcar un gol en una acción de jugada combinativa. Un alivio. El recurso del balón parado y la estrategia se convirtieron en la mejor vía para acercarse al gol. Una buena solución para combatir la falta de goles por un método más académico, pero no suficiente. Ya se observó frente al Rayo Majadahonda. En ese partido, torcido en todos los sentidos, se falló hasta desde los once metros aunque luego se corrigió en la acción siguiente. El Numancia necesita de todo su potencial y recursos para salir airoso en Mallorca frente a un equipo que no ha notado el cambio de categoría. Su adaptación ha sido fugaz y en su campo ha marcado una línea regular con cuatro victorias, dos empates y una sola derrota. Pareja a la del conjunto soriano con la diferencia de la victoria marcada como visitante. A eso aspira el grupo de López Garai, exigido por la situación en la clasificación. Una manera de acabar con un debate abierto cada vez que sale de su entorno. El partido en Mallorca se ubica en esa encrucijada de agravar la situación o de respirar con alivio.