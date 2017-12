La Liga se impone y la necesidad de seguir sumando, también. El entrenador del CDNumancia, Jagoba Arrasate, reconoció ayer el golpe de autoestima logrado por la clasificación para la siguiente ronda de Copa, pero centró su discurso en la necesidad de volver a puntuar en la Liga después de dos derrotas consecutivas y a la vez en mejorar el aspecto defensivo del equipo. Una frase reiterada, como un mantra, a lo largo de su última comparecencia en la sala de prensa de Los Pajaritos para repasar la actualidad de su equipo. «Necesitamos sumar y para hacerlo necesitamos hacer un buen partido. Venimos de jugar un partido flojo en Oviedo y tenemos que mejorar en todas las facetas del juego si queremos tener opciones de ganar. El domingo nos jugamos mucho», asumió el técnico.

El Numancia ha pasado de conseguir dos resultados favorables, hace un par de jornadas, a recibir dos derrotas consecutivas. «Esto indica lo que somos y cómo es la categoría. Cuando ganamos dos partidos no vamos de sobrados ni somos mejores que nadie. Hemos ganado dos partidos por hacer las cosas bien, por algo de fortuna, por detalles que han caído de nuestro lado. Y si pierdes dos partidos tampoco es porque seas peor que nadie. Es porque has fallado en algo, has concedido algo... No hay tanta diferencia entre ganar o perder», reconoció Arrasate, que ve el partido de Pucela como un compromiso complicado. «Tenemos que defender mucho mejor que en Oviedo. De lo contrario, no tendremos ninguna opción y el equipo parecerá vulnerable. Si estamos bien defensivamente, tendremos opciones, seguramente atacaremos mejor, estaremos más vivos en el partido. La línea es muy fina. Cuando ganamos dos partidos no somos mejor que nadie y cuando perdemos dos, tampoco somos peores porque existe mucha igualdad», asumió.

El técnico reiteró su visión del partido de Oviedo donde el equipo sufrió una derrota porque «no fuimos contundentes, no defendimos bien, aparte cometimos errores. Frente al Nástic y el Oviedo, las dos últimas derrotas ha existido dos errores graves cuando íbamos empates. Puede pasar, pero necesitamos defender mejor. El otro día el Málaga tuvo al final un par de ocasiones para marcar, pero el equipo defensivamente estuvo mejor y supimos sufrir. Siempre debe ser así y ante elValladolid, que nos exigirá, mucho más», declaró.

Propuesta ofensiva

Con el horizonte cercano del sorteo de la Copa del Rey, el técnico numantino eludió pronunciarse sobre un rival concreto para los octavos de final. «Nos ha tocado el Valladolid y, además, fuera de casa», comentó Arrasate, centrado en el enfrentamiento de mañana ante el conjunto pucelano del que espera ver su versión ofensiva. «Tiene un entrenador cuya propuesta es muy ofensiva, que se expone mucho, que te exige defender, que tiene más posesión que el rival y más remates. Espero lo mejor del Valladolid y tendremos que hacer un buen partido para tener opciones porque, sobre todo, ataca muy bien. Y cuando se pone por delante del marcador no perdona», explicó. En el plano opuesto, su defensa, también es un conjunto que concede oportunidades. «Atacan con tantos jugadores y se exponen tanto que es normal que defensivamente puedan tener problemas. Para eso hay que atacarles porque ellos somenten mucho al rival. Cuando te encuentras sometido hay que aguantar esos momentos y luego atacarles para encontrar esas debilidades, que vienen por la propuesta de juego de ellos y los espacios con metros que dejan en la parte de atrás, hacia su defensa. Es complicado. Juegan a eso y están haciendo una buena temporada. Podían tener algún punto más, seguro, y están en la pelea por el play-off y creo que estarán en esa situación toda la temporada», finalizó Arrasate.