«Necesitaremos marcar dos goles para pasar»

El Numancia juvenil visita hoy Valencia, 11.00 horas, con el propósito de meterse en las semifinales de la Copa del Rey juvenil frente al Levante. El grupo de Pablo Ayuso empató a un gol el pasado fin de semana en la ciudad deportiva en el partido de ida por lo que este enfrentamiento debe afrontarlo con la obligada necesidad de marcar un tanto, al menos, para no verse fuera de la competición. La exigencia es máxima porque el Juvenil solventó el anterior compromiso, el de octavos de final ante el Celta, en Soria bajo el paraguas protector de su afición. Muy volcada con los cachorros de Ayuso desde la fase regular en la que confirmó el título liguero. Por primera vez, el Numancia juvenil se pone a prueba fuera de su mejor escenario para decidir la eliminatoria. «El partido será muy igualado. Como el de hace una semana», anticipa Pablo Ayuso, entrenador del Juvenil. «Vamos con confianza porque hemos demostrado que somos capaces de competir frente a un equipo que traía una racha de 14 victorias consecutivas. Insisto en que será muy igualado», apunta.



La eliminatoria pasará por tener eficacia lejos de la ciudad deportiva. «Estamos obligados a marcar porque no conseguimos dejar la portería a cero. Fuera de casa tenemos fiabilidad, lo hemos demostrado», reconoce el técnico, que destaca la necesidad de no sufrir ataques de nerviosismo para lograr el gol necesario para contar con opciones de clasificarse. «No debemos tener prisa y estar tranquilos porque marcaremos algún gol. Si no lo hacemos, será en el tramo final del partido cuando tengamos que apurar esa situación. Mientras, haremos nuestro juego introduciendo los matices necesarios», explica. Este dato es importante para Ayuso porque cada rival exige del equipo cosas diferentes. Sin perder la línea de juego que les ha llevado hasta esta eliminatoria y les ha ascendido al título del Grupo II de División de Honor, reconoce que deben introducir algunos detalles por las características del rival. «Siempre nos exige otras cosas. Si te abres mucho, les das ventaja porque juegan muy bien al espacio y pueden aprovechar esos huecos. Nosotros debemos tener en cuenta esas circunstancia y no arriesgar en un principio. Luego, ya asumiremos más según discurra el partido y la necesidad de marcar», advierte.



El técnico cree que un gol, quizás, no sea suficiente para pasar la eliminatoria, vista la igualdad demostrada en el primer encuentro. Por eso mismo, también se tiene en cuenta la posibilidad de estirar la eliminatoria con una prórroga. «Creo que no es una desventaja disputar más tiempo. Ambos conjuntos acumulamos muchos meses de competición y puede ser que ellos tengan un grupo de calidad y más compensado entre sus jugadores por lo que podrían incorporar más frescura, pero el cansancio está en la cabeza y nos encontramos en una situación que nos motiva mucho y se puede superar con la ilusión y las ganas de alcanzar una eliminatoria más», asegura Ayuso, que cuenta con todos sus efectivos para el partido con la excepción del lesionado Juanlu.