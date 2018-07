«Nigeria es el país con más interés en fútbol del mundo»

Tiene 29 años y el último de todos ellos lo ha pasado en Lagos (Nigeria), donde es el country manager de La Liga Profesional de Fútbol. El soriano Javier del Río dirige una plaza importante para LaLiga, inaugurada en 2016, cuando se calculaba que eran 15 millones de nigerianos los que se consideraban fans de esta competición que engloba a la Primera y Segunda división masculina y la Primera femenina.

Pregunta.- ¿Cómo termina un soriano en LaLiga en Nigeria?

Respuesta.- A final de 2016 yo estaba trabajando en Madrid y LaLiga lanzó un programa en el que tuve la oportunidad de entrar. Su idea era aumentar el desarrollo del negocio de LaLiga a nivel internacional, traer gente joven de diferentes sectores, formarla y enviarla a diferentes países de todo el mundo. Fuimos 30 elegidos y en base a mi experiencia me enviaron a Nigeria.

Pregunta.- ¿No tenías entonces experiencia en el sector del fútbol?

Respuesta.- Era aficionado, como muchísima gente, pero mi experiencia en el sector antes de esto sí que era nula. Precisamente era lo que estaba buscando LaLiga en este programa. Gente joven que en su mayoría no venía del sector. En mi caso, en 2015 hice la beca del Instituto para la Competitividad Empresarial, del Gobierno de España, a la que acceden 250 personas cada año, se les da un máster en Madrid y después se les envía a trabajar a oficinas comerciales españolas en todo el mundo. Cuando hice la beca me enviaron a trabajar a Ghana y por eso cuando terminó la formación en LaLiga, en base a mi experiencia, me enviaron a Nigeria.

Pregunta.- ¿Y qué te has encontrado en Nigeria, cómo es la afición africana al fútbol?

Respuesta.- Hay diferentes países en África y no en todos funciona igual, pero en mi experiencia diría que sin duda el fútbol en el continente a nivel general es el deporte número uno. Aquí prácticamente de manera general es casi una religión, es un deporte al que todo el mundo juega, que todo el mundo sigue, a todo el mundo le gusta. Y realmente es eso, más que un deporte llega a ser casi una religión. Para todos los niños su sueño en la vida es llegar a ser futbolista. Hay gente jugando al fútbol en todas partes y realmente es un deporte muy, muy conocido. Por ejemplo, en datos internos, Nigeria es el país con más interés en fútbol porcentualmente de todo el mundo.

Pregunta.- Sí que ha habido algunos jugadores nigerianos de renombre en España.

Respuesta.- A nivel general hay unos cuantos nigerianos, sobre todo hace unos cuantos años, de bastante nivel, que estaban en LaLiga. Como Mutiu Adepoju, que jugó en varios equipos españoles y además está en labores de embajador con nosotros. Luego también, por ejemplo, hace tres o cuatro meses hicimos un evento de promoción y tuvimos a Amunike, que jugó en el Barcelona, y a Finidi George, que estuvo en el Betis. Y tuve la oportunidad de conocer a algún otro jugador, como Samuel Okunowo y algunos otros que han jugado en España y en otros países también.

Pregunta.- ¿Cuáles son tus funciones como country manager de LaLiga?

Respuesta.- Ahora tenemos gente en 44 o 45 países de todo el mundo, nueve de ellos en África, entre los que estoy yo. Y las funciones en general es tratar de promocionar LaLiga, acercarnos más a los aficionados que hay a nivel internacional y conseguir que más gente la siga. Y esto lo hacemos de diferentes maneras. Tenemos acuerdos a nivel institucional con instituciones locales. Por ejemplo, aquí en Nigeria estamos trabajando con la liga del país y estamos ayudándonos mutuamente en diferentes aspectos y ayudando a desarrollar el fútbol nigeriano. También hacemos temas de comunicación específicos enfocados a este mercado y trabajamos también temas digitales. Y hacemos proyectos deportivos. Por ejemplo, para formar niños bajo metodologías de LaLiga y darles las oportunidades de llegar a jugar en el extranjero y, por qué no, de un día llegar a algún equipo de LaLiga. Evidentemente estos son objetivos a medio/largo plazo. También durante el mes de mayo el Atlético de Madrid vino a jugar aquí un partido con la selección nacional. Así que se tocan puntos muy diversos…

Pregunta.- ¿Allí en Nigeria se conoce el fútbol español, el Numancia o, quizá más complicado, Soria?

Respuesta.- Soria es más complicado, pero es cierto que hay mucha gente que conoce al Numancia, de su etapa en Primera división especialmente. Aquí la liga española es muy conocida y la gente que es muy forofa y que tiene buena memoria recuerda la victoria famosa ante el Barcelona 1-0 y otros partidos de cuando el Numancia estaba en Primera, que era cuando tenía más visibilidad a nivel internacional. De todas maneras, en este sentido, creo de verdad que esto es un privilegio y que deberíamos ser capaces de valorar que un equipo de una ciudad de 40.000 habitantes tenga esta visibilidad a nivel internacional después de 20 años en el fútbol profesional.

Pregunta.- ¿Te ves en Nigeria en el futuro?

Respuesta.- Como decía, tenemos gente de La Liga en 44 países y unas nueve son oficinas, que las tenemos en países estratégicos, a los que consideramos que por volumen de gente, interés por el fútbol, por lo que sea, tienen más relevancia para nosotros a nivel internacional. Dentro de África tenemos oficina en dos países: uno de ellos es Sudáfrica, cuya oficina se abrió en 2015, y Nigeria, que se abrió en 2016. Estos dos países tienen una importancia especial para LaLiga. Con esto lo que quiero decir es que el proyecto que hay es a medio/largo plazo y yo llevo un año por aquí. No llevo intención de establecerme indefinidamente, pero el proyecto que tiene LaLiga es fuerte y de momento mi idea es estar un tiempo más hasta que esté consolidado y ya se verá en el futuro.