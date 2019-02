Aritz López Garai ofreció sus primeras impresiones sobre su renovación con el C.D. Numancia por una temporada y reconocía que cuando el club le puso encima de la mesa la propuesta para continuar «no lo dudé». Y es que el entrenador vasco destacaba que tanto él como su familia son felices en Soria. También ponía en valor lo a gusto que se está sintiendo a lo largo de estos meses trabajando para el Numancia. Así, tanto en lo personal como en lo profesional el vizcaíno se identifica con la ciudad y con los valores que tiene la entidad rojilla.

En su comparecencia ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Los Pajaritos, López Garai estuvo acompañado por el director deportivo del club, un César Palacios que el pasado verano fue el valedor para que el míster recalase en el banquillo del conjunto numantino. Palacios compartió mesa con un técnico que también estuvo arropado por su representante, por algún miembro de su cuerpo técnico como Cristian Bustos y por los dirigentes rojillos Eduardo Rubio y Víctor Martín.

Agradecimientos

Cuando López Garai tomó la palabra comenzó agradeciendo a las personas que en su día fueron vitales para su fichaje por el Numancia. «Le tengo que dar las gracias a César Palacios, al antiguo presidente y al nuevo por confiar en mí». El de Basauri también mandó un mensaje de agradecimiento a sus futbolistas al señalar que «el fútbol es de los futbolistas y cuando un entrenador se queda o renueva es gracias a los futbolistas».

El vasco finalizaba su primera participación dejando claro que tanto él como su familia están «felices y contentos» casi ocho meses en tierras sorianas.

Sensaciones

El sentirse a gusto como responsable del banquillo numantino a lo largo de este periodo ha sido fundamental para que no dudase de su respuesta cuando Palacios le trasladó que el club quería contar con sus servicios para la siguiente campaña. «Cuando me lo propusieron no lo dudé. Cuestión de sensaciones». Y es que López Garai quiso recalcar que se siente identificado con los valores que tiene el Numancia y que los está conociendo a lo largo de estos meses. El míster también habló de su inquietud para mejorar como profesional dentro del mundo del fútbol de cara al futuro al frente del Numancia.

Estilo

La manera de entender el fútbol por López Garai ha quedado muy clara durante este tiempo y en su intervención venía a decir que su apuesta seguirá siendo la misma, es decir una propuesta de protagonismo con el balón y juego ofensivo. «Lo más difícil es que cuaje una idea», comentaba el técnico. A Aritz también se le cuestionó si su filosofía es la que más gusta en Soria y comentó que «en cada ciudad gusta más una idea de fútbol que otra. La afición es soberana».

Trayectoria

El Numancia de Garai todavía no conoce la victoria como visitante y era el propio entrenador el que reconocía que es la asignatura pendiente porque «en casa se están haciendo las cosas bien». López Garai insistía en la sequía de triunfos lejos de Los Pajaritos y afirmaba «cada vez que no ganamos fuera me siento vacío, un vacío tremendo de ser incapaces de ganar fuera». Aritz y los suyos tienen este domingo una nueva oportunidad para invertir esta trayectoria negativa que les está privando de estar más arriba en la clasificación.

Diamanka

Una de las interrogantes deportivas que más preocupa al numantinismo es conocer dónde está el futuro de Pape Diamanka. «A nosotros nos encantaría que siguiese pero es cosas de dos», indicaba López Garai. El técnico y después Palacios vinieron a decir que la continuidad del africano es complicada por las pautas y la competencia que marca el mercado.

El senegalés, que con siete tantos es el máximo goleador del Numancia en la actual campaña, finaliza contrato en junio y su gran rendimiento durante estos meses de competición hace que su continuidad en el Numancia esté difícil. «Nosotros vamos a pelear para que siga con nosotros. Es difícil pero lo vamos a intentar», apuntaba Palacios.

Palacios: "Aritz reúne lo que queremos"

El director deportivo del C.D. Numancia, César Palacios, explicaba su satisfacción por la renovación de López Garai y destacaba que es un mensaje de «estabilidad» y de «confianza» por parte del club con el técnico. «Seña de identidad» del club rojillo, con una trayectoria reafirmada con esta continuidad en el banquillo. El responsable rojillo resaltaba que desde el año 2008 no se produce una cesión en el banquillo del Numancia, un aspecto que «diferencia» a la entidad soriana de otros clubes. El último entrenador cesado por el club soriano fue Sergio Kresic hace ya once años.

Palacios y el Numancia no dudaron en ejecutar la renovación porque López Garai «ha entendido lo que somos y reúne lo que queremos de un técnico». Destacaba que se apuesta por seguir trabajando y seguir «creciendo», ya que la renovación permitirá «planificar el futuro juntos» y también abordar el trabajo con las categorías inferiores que esta campaña está dando unos resultados sobresalientes con los equipos de Tercera División del juvenil de División de Honor. Aunque en otras ocasiones las renovaciones llegaron a final de curso, Palacios cree que no es necesario esperar «cuando las dos partes lo ven claro».

Preguntado por el hecho de que algún sector de la afición no vea con buenos ojos la continuidad de Garai para la próxima campaña liguera, Palacios enumeraba a unos cuantos entrenadores que en su día llevaron la nave numantina en Segunda División como Jagoba Arrasate, Anquela, Unzúe y Pablo Machín que también fueron criticados en el banquillo de Los Pajaritos y en la actualidad están teniendo trayectorias importantes en el fútbol profesional.