«No estar en la Copa no es un fracaso»

Elías Terés tomó ayer el relevo de Manuel Sevillano en la comparecencia del Río Duero Soria y el segundo entrenador se refirió a lo complicado que está la clasificación para la Copa del Rey. Analizó el momento por el que atraviesa el equipo y miró hacia el futuro en búsqueda de mejorar el rendimiento de los celestes. Terés fue claro respecto a estar o no en el torneo del KO y aseguró que «para mí no es un fracaso no estar en la Copa». El técnico de los celestes apelaba a las cifras que dicen que el club soriano cuentan con el tercer presupuesto más bajo de la Superliga.

El billete para la Copa no es un imposible para el Río Duero, aunque «para clasificarnos necesitamos varias carambolas», comentaba Terés. Y es que el Río Duero no depende de sí mismo para estar en un torneo que se celebrará en Palma de Mallorca. Ganando los nueve puntos que hay en juego en lo que queda de primera vuelta el pasaporte no estaría asegurado.

Terés reconocía que el trabajo del equipo en los entrenamientos es bueno «pero tienen que llegar las victorias». De no ser así, el cuerpo técnico del Río Duero pensaría en cambiar cosas de cara a la segunda vuelta en lo que a sistema trabajo y planteamientos tácticos se refiere.

Elías se mostró ilusionado con lo que puede dar de sí el plantel celestes porque «en la plantilla hay potencial», aunque no escondía que la juventud del grupo «es un hándicap».

Este Río Duero ha tenido un rendimiento irregular en estos meses de competición y la hora de analizar los males del equipo Teres iba directo al foco de los problemas. «En ataque es donde estamos más flojos». El técnico no acaba de entender el por qué de estas dificultades ofensivas y apuntaba que «todo es un tema de cabeza ya que estamos entrenando muy bien».

Los sorianos han superado una fase del calendario muy exigente en la que se han medido a Unicaja, Teruel y Palma, los tres gallos de la Superliga. El recorrido celeste se suaviza un tanto aunque el rival de mañana será un L’Illa Grau que está siendo la revelación de la temporada. «Es cuarto en la clasificación por méritos propios», comentaba Terés. El entrenador de los celestes continuaba analizando al rival de esta jornada en Los Pajaritos: «Es un equipo con una intensidad defensiva muy alta y que apenas comete fallos». Terés recordaba el poderío de un cuadro castellonense que en la primera jornada de la temporada liguera fue capaz de superar al poderoso CV Teruel.