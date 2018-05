El C.D. Numancia quiere seguir sumando de tres en tres en Los Pajaritos y la declaración de intenciones de su entrenador, Jagoba Arrasate, es salir a por el Real Valladolid desde el primer minuto. El míster comentaba en su comparecencia ante los medios de comunicación que «no firmo el empate. Si sales pensando en un punto ya le estás dando ventaja al rival». El vasco respeta al cuadro pucelano y tiene muy claro que uno de los objetivos es que sus hombres de ataque, con mención especial para el goleador Jaime Mata, «no estén cómodos».

Una victoria ante los de Zorrilla lanzaría definitivamente al Numancia hacia el play off de ascenso. La trayectoria de los rojillos -en el último mes ha sumado cuatro triunfos y un empate- ha generado una gran ilusión en el numantinismo y es el propio técnico el que ve «motivos para el optimismo», aunque avisaba que todavía queda mucho por delante y «no tiene que haber motivos para la relajación. Sabemos que si ganamos alejamos a un rival directo por la promoción».

Arrasate ve un encuentro ante el Valladolid muy parecido al que se jugó hace una semana contra el Oviedo en lo que a la importancia de los tres puntos se refiere. Sin embargo, el de Berriatua reconocía que en lo futbolístico «será muy diferente». Y es que este Valladolid tiene más calidad, especialmente en la línea de ataque con efectivos que pueden marcar las diferencias como son Jaime Mata y Óscar Plano. «Es un rival muy peligroso», apuntaba. Uno de los retos del Numancia es que estos «futbolistas desequilibrantes» no se encuentren cómodos a lo largo del choque.

El preparador vizcaíno también tuvo palabras para el pichichi de Segunda División, un Mata que «marca las diferencias». Arrasate afirmaba que no se le hará un marcaje especial, aunque espera que «no le lleguen muchos balones». El vasco continuaba fijándose en un Valladolid que en su última salida a Oviedo «hizo un gran partido».

La gran duda que hay en el once de los sorianos está en el eje de la defensa al no poder contar con el lesionado Escassi. Elgezabal y Dani Calvo son las opciones que tiene Arrasate para cubrir este hueco en la zaga. El técnico no dio pistas y sólo comentó que «tiene confianza en cualquiera de los dos para hacer las cosas bien. La pareja que formaban Carlos Gutiérrez y Escassi estaba consolidada en los cuatro últimos partidos en los que la portería estaba a cero, pero no me preocupa».

Otro de los aspectos que comentó el entrenador rojillo es el de los siete futbolistas que tiene apercibidos con cuatro tarjetas amarillas para este tramo final de la temporada. Arrasate no se va a reservar nada porque «para ganar tenemos que jugar al límite». En relación al ambiente que rodeará al derbi señaló que «el contexto del partido es maravilloso».