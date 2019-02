«No hay que relajarse»

El Río Duero Soria logró una victoria muy importante ante Castellón en su carrera hacia la permanencia en la Superliga cuando sólo restan seis jornadas para que finalice la fase regular. Un triunfo muy necesario teniendo en cuenta lo apretada que está la clasificación y obligado tras el traspié de la pasada jornada en Manacor. Pero no hay nada conseguido y desde el club, según palabras del presidente Alfredo Cabrerizo, el mensaje es muy claro: «No nos podemos relajar».

El equipo de Manuel Sevillano necesitaba superar a L’Illa Grau y en un final de infarto ganaba por 3-2. «Es una victoria muy importante después de perder en Manacor», comentaba Cabrerizo, quien añadía que «demostramos que cuando estamos centrados sabemos hacer las cosas bien».

El Río Duero mantiene la renta de cinco puntos sobre el descenso ya que el Barça Voleibol también vencía por 3-2 el pasado fin de semana. «La permanencia la vamos a tener que luchar hasta el último día. Lo tenemos que tener muy claro y nos podemos relajar lo más mínimo», afirmaba el presidente de los celestes. El dirigente de los sorianos se mostraba optimista de cara a las posibilidades de su equipo e indicaba que «si jugamos al nivel del domingo podemos ganar los dos partidos que tenemos en Los Pajaritos ante Vecindario y Melilla, así como el encuentro en Barcelona».

Y es que el calendario que tiene el Río Duero no es para tener demasiadas confianzas ya que, además de los rivales mencionados, las seis jornadas que resta de esta fase regular de la Superliga se completan con los enfrentamientos a domicilio ante Unicaja Almería y C.V. Teruel. El escollo más inmediato para los sorianos será este sábado a partir de las 19.30 horas en la cancha de Unicaja. El Río Duero no arroja la toalla antes de tiempo pero sabe que sumar en Almería es una empresa más que complicada. Los de Sevillano tendrán después otro desplazamiento, concretamente a la pista de un Barcelona Voleibol que en estos momentos es el equipo que marca el límite del descenso. «Son dos partidos fuera y nuestro talón de Aquiles está siendo lejos de Los Pajaritos ya que en lo que va de temporada todavía no hemos ganado», señalaba Cabrerizo. Por delante un mes y medio en el que el Río Duero debe poner los cinco sentidos sobre el parquet.