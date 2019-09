«No quiero un equipo que espere al rival»

A Luis Carrión no le gustó el C.D. Numancia que vio el pasado domingo ante el Elche y quiere que hoy en El Sardinero su equipo tenga más protagonismo que el que tuvo en la pasada jornada. Por ello, en su comparecencia de prensa fue claro al afirmar que «no quiero un Numancia que recule y que espere al rival». El entrenador numantino es ambicioso y sólo piensa en sumar los tres puntos ante el Racing de Santander. Para ganar quiere conjunto «valiente». Ambición, protagonismo y valentía que faltó en la visita ilicitana del pasado domingo en Los Pajaritos.

El Numancia viaja a Santander para intentar seguir frente al Racing su buena racha de resultados, con cinco partidos sin conocer la derrota, en un partido en el que el entrenador Luis Carrión ha pedido ser valientes para regresar con una victoria. «Tenemos que ser valientes para buscar los tres puntos. Además, tendremos bastantes aficionados numantinos en el Sardinero y eso es una buena noticia», señalaba ayer Carrión en su comparecencia de prensa.

Carrión, que ha elogiado el trabajo en el banquillo de Iván Ania, explicaba que su equipo tiene que intentar en Santander evitar encajar goles en los momentos malos del partido, que todos los equipos pasan. «De la buena imagen tampoco se vive. Hay que tener resultados». Una contestación del míster numantino cuando se le preguntó si la línea que tenía que seguir el equipo era la primera parte del choque en Riazor ante el Deportivo de La Coruña.

Sobre el rival aseguraba que «el Racing es un gran club, lleva ya algún tiempo haciendo las cosas bien». Continuaba analizando al cuadro cántabro y añadía que «en las últimas jornadas viene jugando con dos puntas».

Carrión afirmaba que tiene una plantilla amplia para afrontar con garantías las semanas de tres partidos, como la próxima que se avecina. «Sólo me fijo en este partido, pienso sólo en el Racing y en sacar el mejor once posible», indicaba.

Al Numancia no se le están dando bien en los últimos años los viajes y para encontrar la última victoria fuera hay que remontarse al pasado mes de febrero cuando ganaba en el campo del Extremadura. Sobre estos datos Carrión era contundente. «Para mí no hay diferencia de jugar fuera o en casa. No tiene que haber psicosis, hay que ir a ganar».

Sobre la baja por sanción de Escassi reconoció que es una pérdida importante y, aunque no le gustó la acción de su jugador, también defendió al malagueño por sus ganas y compromiso que demuestra. «Es un futbolista que mete la cabeza en un avispero por el bien del grupo». Carrión también valoró la actitud de otros jugadores como el meta Juan Carlos, así como el rendimiento de hombres como Dani Barrio o Gus Ledes.

Iván Ania

«El Numancia es un equipo que tiene una estabilidad muy grande en Segunda y eso da mucha tranquilidad. Nos va a poner las cosas muy complicadas», comentaba el entrenador del Racing. Ania se refería al momento por el que atraviesa su equipo e indicaba que «el equipo está yendo a más. La victoria ante el Mirandés rompió una dinámica negativa y cada jornada que pase iremos a más».

Gulliermo y Nacho, fuera; Noguera, dentro de la convocatoria

Guillermo y Nacho fueron los grandes damnificados de la convocatoria que ayer ofreció Luis Carrión para viajar a Santander. Ni el delantero, titular el pasado domingo ante el Elche, ni el extremo entraron en los planes del míster barcelonés. El que sí que está en la lista de 18 citados es Alberto Noguera, que en la actual campaña todavía no se ha estrenado con la zamarra soriana. En la lista tampoco está Néstor, que esta semana ha entrenado como uno más.

El Racing de Santander, por su parte, tiene dos bajas importantes por lesión como son Kitoko y Abraham Minero. Kitoto es una ausencia sensible para los cántabros por su rendimiento en el centro del campo. Abraham Minero padece una lesión de grado II- III en el complejo posteromedial (ligamento lateral interno/ ligamento oblicuo posterior) de la rodilla derecha. El futbolista verdiblanco permanecerá de baja entre dos y tres meses.