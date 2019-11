«No quiero ver un equipo reservón»

Luis Carrión se ha caracterizado por ser un entrenador con un discurso ambicioso desde que aterrizó en el C.D. Numancia y ayer, en la previa del choque ante el Sporting de Gijón, enfatizó su mensaje para ser más ganador que nunca. El técnico confía plenamente en sumar los tres puntos en El Molinón y para ello señalaba en su comparecencia ante los medios de comunicación que «no quiere ver un equipo reservón fuera de casa. Es un partido que queremos ganar».

Y es que el barcelonés sabe que una victoria en Gijón lanzaría definitivamente al Numancia en la clasificación. Sumaría tres triunfos seguidos y presentaría su candidatura a la zona alta de la tabla. «Es pronto porque queda mucha Liga, pero si ganamos sería un paso muy importante». Carrión está convencido de ganar porque «podemos ganar a cualquiera si hacemos las cosas bien. Es cierto que si no estamos bien nos puede ganar cualquiera».

Después de las dos alegría seguidas ante el Lugo y el Albacete, el preparador catalán considera que «estamos en un buen momento para conseguir la primera victoria fuera. Estamos en una buena dinámica de resultados y queremos seguir agarrados a ella». Carrión se refería a la racha de los suyos como visitantes y comentaba que «no hemos ganado pero hemos hecho partidos buenos fuera de Soria».

El Numancia no pierde desde la undécima jornada cuando el Zaragoza asaltaba Los Pajaritos y en lo que va de Liga sólo ha sido superado en tres ocasiones. El míster se refería a esta regularidad de su equipo e indicaba que «ahora somos más fuertes mentalmente que al inicio de la Liga. Tenemos que seguir así».

Este poderío mental tiene una relación muy directa con el dato de que el Numanci sea uno de los conjuntos de la categoría de plata que menos goles encaja con doce tantos recibidos. «No estamos teniendo lagunas a la hora de defender. Estamos siendo muy solidarios», destacaba el entrenador numantino.

Carrión analizaba al Sporting de Gijón, del que espera que lo dé todo hoy a pesar de que dentro de una semana llega el derbi asturiano contra el Oviedo. «El Sporting es un equipo alegre y dinámico. Un rival que sale bien a la contra», comentó. El técnico rojillo ve puntos flojos en su rival y aseguraba que «en ocasiones se desordena y podemos hacerle daño por dentro».

A lo largo de la semana Carrión ha indidido en el arranque del partido en El Molinón ya que «ellos suelen entrar muy fuertes a los encuentros que juegan en casa». El Numancia sabe del potencial gijonés en los primeros minutos con el apoyo de la grada de El Molinón.

El míster no dio pistas sobre el once inicial por el que apostará en la localidad asturiana, aunque sí señaló que «si tienes el balón corres menos». Al no poder contar con el lesionado Marc Mateu, la gran duda es si Carrión apostará por el once que comenzó el partido ante el Albacete o si hará variaciones. En la última jornada el elegido para jugar en la mediapunta fue Noguera, aunque la opción de Néstor está encima de la mesa para buscarle las cosquillas al cuadro rojiblanco.