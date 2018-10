«No será una presidencia ni que influya en lo deportivo ni que se precipite»

Moisés Israel -52 años de edad- cumplirá el próximo 28 de octubre su primer mes como presidente del C.D. Numancia y desde su llegada ha tenido un efecto talismán porque el equipo no para de sumar puntos con dos victorias y un empate. Traje azul y corbata roja, el nuevo máximo mandatario numantino tiene un verbo fácil y directo. No se anda con ambigüedades desde una de las butacas de su despacho en la sede del club en la avenida Mariano Vicén. No había estado nunca en Soria y «nadie me había dicho lo que me estaba perdiendo». Judío practicante apuesta por un Numancia que luche por estar en el play off de ascenso. Sus dos máximas son no influir en lo deportivo y eludir cualquier precipitación porque «lo urgente impide lo importante».

Pregunta.- ¿Usted es futbolero, sabe de fútbol?

Respuesta.- Soy futbolero, pero no sé de fútbol a pesar de que tengo el título de director deportivo. Eso sí, en los partidos tengo buenos asesores que me explican cualquier situación que se da en el juego.

P.- Seguro que es seguidor de algunos colores, además de los numantinos.

R.- He vivido toda mi vida en Madrid y desde los siete años soy socio del Real Madrid de fútbol y de baloncesto.

P.- De la escuela de Guardiola o de la de Mourinho, es decir, ¿qué tipo de fútbol le gusta?

R.- Soy de la escuela de César Palacios, de la de sacar el máximo rendimiento con los recursos que le dan. De la escuela de buscar ese tipo de futbolistas que por unas cosas o por otras no han podido alcanzar o mantenerse en Primera División. Tengo confianza ciega en César Palacios.

P.- ¿Se ve sentado en un futuro en el palco del Santiago Bernabéu como presidente del C.D. Numancia?

R.- No lo visualizo y el estar en Primera División no es el objetivo a corto plazo. Sí que creo que no se puede dejar de soñar, pero me siento muy cómodo sentándome con clubes de Segunda División hacia los que siento el mismo respeto que hacia el Real Madrid.

P.- ¿A largo plazo el ascenso a Primera sí que es el objetivo?

R.- El ascenso no tiene que ser un objetivo, tiene que ser una realidad en el momento en el que se produzca. El objetivo del Numancia tiene que ser el de luchar por estar en zona de play off de ascenso. Y si se ascendiera entraríamos en un nuevo escenario en el que tendríamos que trabajar.

P.- ¿Cómo ve la Segunda División?

R.- La veo muy difícil porque hay diez equipos que son muy difíciles y once equipos difíciles. En esta categoría no hay patitos feos.

P.- ¿Qué es lo que le ha trasladado al entrenador López Garai y a su cuerpo técnico?

R.- Al cuerpo técnico lo que le he trasladado es que todo va a seguir absolutamente igual que con Francisco Rubio. Les he trasladado que las formas de trabajar del club, como la paciencia y la seguridad en la toma de decisiones bien adoptadas por la dirección deportiva, se va a mantener. No seremos una presidencia ni que influya ni que se precipite. Lo urgente impide lo importante y ello es un grave error que se comete. Una de las señas de identidad del club en los últimos 25 años es la ausencia de precipitación en la toma de decisiones y ello va a seguir así.

P.- Desde que ha tomado las riendas del equipo los resultados son casi perfectos con dos victorias y un empate.

R.- Y el empate fue ante Osasuna en un campo en el que no es fácil porque la gente aprieta mucho. Llegarán las derrotas, ojalá que cuanto más tarde mejor. Ahora tenemos dos rivales muy duros como son Las Palmas y el Málaga, con unos presupuestos muy superiores al nuestro. Nosotros lo que tenemos que exigirnos es competitividad, esfuerzo y que terminemos el partido diciendo que ‘nos hemos dejado la piel’. Independientemente de ganar, perder o empatar es lo único que les exijo a mis jugadores.

P.- Y qué es lo que le pediría a la afición rojilla.

R.- Les pediría que tuviera un poco de paciencia. Tenemos un nuevo cuerpo técnico y una nueva forma de jugar, distinta a la del año anterior, diez nuevos jugadores que se están aclimatando. Le pediría a nuestra gente que tuviera esa paciencia que hay que tener con los recién llegados, igual que la pido con nosotros, con los nuevos dirigentes. A la afición le pediría que animen mucho para que luego no digan que los sorianos son fríos, sino todo lo contrario. Ya animaron mucho el sábado ante el Zaragoza, animaron como si fuera la final de la Champions. Cada partido tiene que ser así porque ellos son los primeros interesados.

P.- ¿Se marchó orgulloso de su equipo tras ganarle al Zaragoza?

R.- Me he marchado orgulloso de todos los partidos en los que llevo presidiendo al Numancia porque el equipo se ha dejado la piel. Si perdemos y veo el mismo compromiso que he visto hasta ahora felicitaré a los jugadores. Ganarle al Zaragoza fue un plus porque superas a un club de una ciudad con casi un millón de habitantes.

P.- ¿Fue penalti de Grippo?

R.- Sí porque movió el brazo e impidió una jugada de gol. Además el árbitro lo pitó.

P.- Después de los dos fallos anteriores desde los once metros que se le pasó por la cabeza antes de lanzar Borja Viguera.

R.- Me gusta que el jugador tome la responsabilidad en el minuto 85 sabiendo que es la diferencia entre ganar el partido, empatarlo e incluso perderlo. Me encanta que los jugadores tengan esa seguridad y ese aplomo, aunque hay que contemplar que se puede fallar también. Todos fallamos en nuestros trabajos.

P.- La cantera siempre fue uno de los ojitos derechos de Francisco Rubio. ¿Qué significa para Moisés Israel la cantera?

R.- La Ciudad Deportiva es para nosotros igual de importante o más que para Paco Rubio. Nosotros tenemos un proyecto de Academia para potenciar la Ciudad Deportiva.

P.- El fútbol femenino está en auge, el nuevo Consejo de Administración tiene algo pensado al respecto.

R.- A corto plazo no tenemos previsión de proyecto porque, aunque tenemos unas niñas extraordinarias en la Ciudad Deportiva, en número son pocas y es complicado continuarlo. No lo descartamos y lo iremos analizando.