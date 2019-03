«Nos falta eficacia para ganar»

Tres semanas seguidas sin sumar una victoria, un partido ganado en las últimas seis jornadas... Al Numancia le falta acierto y eficacia para ganar, como comentó ayer su técnico, Aritz López Garai, en el repaso semanal de la actualidad del equipo. «Es cuestión de acertar muchas veces. Si haces méritos siempre estás más cerca de ganar. Igual llega un día que no haces méritos y ganas, esto es el fútbol. Al final, cuando una liga es larga tienes que hacer las cosas lo mejor posible para ganar. Es cierto que hemos hecho dos partidos buenos, que hemos podido ganar perfectamente, pero defendimos mal un córner en Tenerife y otro córner aquí y nos costó dos goles. Luego, hicimos ocasiones claras en Tenerife y ante el Málaga también, pero no marcamos. Cuando tienes un mayor porcentaje de eficacia es más fácil ganar. Las estadísticas son números fríos y las ves de una manera u otra, pero si lo analizas vemos que somos de los equipos que más chuta, más genera, más centra, más llega, pero somos en eficacia de los que menos tenemos. Ahí está nuestra tara, nuestro debe, donde debemos mejorar y soy el responsable máximo de que ese acierto se aumente entrenando», reconoció el técnico vizcaíno.



Para López Garai, la visita a Majadahonda no significa un imperativo para la victoria. Después de dos buenos encuentros ante Tenerife y Málaga, pero sin victorias, el entrenador busca seguir en la línea de esos partidos para abrazar un buen resultado ante el conjunto madrileño. «No me gusta hablar de situaciones límite ni imperativos ni tres semanas sin ganar... Llevamos dos semanas sin perder, diría yo. Es como veas la botella, yo la veo siempre medio llena. Venimos de hacer un gran partido en Tenerife y otro frente al Málaga que no nos ha dado para ganar y esa es la realidad. Ahora, iremos a Majadahonda a intentar ganar. Aquí nos ganó y nos hizo daño esa derrota. Conseguir una victoria sería importante para dar un espaldarazo, no sé si definitivo, para mirar a la zona más tranquila», analizó.



Frente al Numancia, el Rayo Majadahonda, un equipo al que López Garai destacó por su estilo de juego combinativo. «Tiene una propuesta que no ha cambiado desde el principio de la temporada. Hace muy bien las cosas con el balón, intenta ser dueño de la pelota y a partir de su posesión te intenta generar problemas. Aparte tiene gente muy rápida arriba por lo que cuando se sienten dominados pueden salir en rápidas contras. Es una propuesta de juego que me gusta. Nosotros tenemos una propuesta similar y al final este tipo de partidos se plantean para ver quien se impone a quien. Debemos tener en cuenta que cuando no tengamos el balón hay que defender, tenemos que apretar bien y fuerte porque solo con tener el balón en este tipo de partidos no te vale», reflexionó.



La lista de bajas y las ausencias en banda obligan al técnico a recapacitar sobre la posibilidad de variar el sistema de juego. «Nos faltan jugadores de banda pero sí cuento con centrales y carrileros. Sería bueno poder optar a jugar con ese sistema, tres centrales y dos carrileros, aunque no soy muy partidario a realizar un cambio tan radical y menos si no lo hemos entrenado tanto como el sistema lo requiere», adelantó López Garai, que mira incluso la posibilidad de subir del filial algún efectivo como es el caso de Moha, un jugador de banda derecha. Otros como Markel o Luis Valcarce pueden encontrar una nueva oportunidad para jugar después de no contar en exceso para el técnico vizcaíno.

Cinco bajas

A falta del último entrenamiento de la semana, hoy a partir de las 11.00 horas, previo al partido de mañana en Majadahonda, el entrenador del CD Numancia, Aritz López Garai, ve mermada la posibilidad de elaborar la lista de convocados al contar con cinco bajas seguras. Los lesionados Ganea, Oyarzun, Unai Medina y Kako Sanz no se encuentran a su disposición y tampoco Yaw Yeboah, convocado con la selección sub-23 de Ghana para los partidos de clasificación olímpica. Cinco ausencias que tendrán su réplica con la vuelta de Marc Mateu, convaleciente de una lesión muscular en las últimas semanas y de Gus Ledes, sancionado con un partido en la última cita del conjunto soriano. Además, contarán con la posibilidad de asomarse a la convocatoria jugadores que en las semanas precedentes se han quedado fuera de la lista por decisión técnica, caso de Markel Etxeberria o Adrián Ripa. El pasado lunes ya jugó 45 minutos Luis Valcarce cuando no lo había hecho desde la jornada 14. Tampoco había entrado en una convocatoria desde ese partido frente al Rayo Majadahonda precisamente. La situación de las bajas se puede agravar puesto que Nacho e Higinio sufren molestias físicas que les han condicionado esta semana. El canterano tiene problemas musculares y el delantero sufre dolencias en la espalda. Hoy se sabrá si viajan a Majadahonda.