El C.D. Numancia se juega mañana en Sevilla el ser o no ser en la carrera hacia los play off por el ascenso a Primera División y Jagoba Arrasate lanzaba ayer un mensaje más que claro para remarcar la importancia del partido. «Nos jugamos todo, nos jugamos la temporada». El entrenador numantino incluso apelaba a lo emotivo de sus jugadores para sumar tres puntos de oro que le den vida al equipo de cara a la última jornada ante la Cultural Leonesa. El míster dejó entrever que deben saber jugar con su mayor experiencia para doblegar a uno de los dos filiales que esta campaña han militado en la categoría de plata.

«Tenemos que ganar el domingo y a Sevilla tenemos que ir con todo». Con esta frase arrancaba Arrasate su comparecencia de prensa en las instalaciones de Los Pajaritos después de la penúltima sesión de trabajo antes de viajar a Sevilla. El preparador vasco espera que los suyos ofrezcan su mejor versión y así pasar página de las tres últimas semanas en las que únicamente han sumado un punto de nueve posibles.

En el seno de la plantilla numantina todavía está muy presente el varapalo del último desplazamiento a Lorca y el objetivo es enmendar la plana en Sevilla. «Venimos de una derrota fuera, pero en Sevilla tenemos que jugar con todo, también con el corazón», comentaba el de Berriatua, quien añadía que «vamos a jugar en un campo casi vacío y ante un descendido, pero nos da igual porque tenemos que ganar». Arrasate espera un rival que no va a ser nada parecido al Lorca.

¿Ganar y golear al colista? Fue la pregunta que se le planteó al vizcaíno pensando en los empates múltiples que se pueden dar en la última jornada de competición. «Ojalá pudiéramos golear, pero no pensamos en ello. Pensamos en sumar los tres puntos», señalaba. Será mañana una tarde de transistores y el propio Arrasate reconocía que estará informado desde el banquillo de la Ciudad Deportiva sevillista de lo que pase en otros escenarios como La Romareda o el Ramón de Carranza. Y es que el míster sabe que el Numancia depende de otros marcadores, aunque también afirmaba que «está en nuestras manos».

La trayectoria soriana en mayo se resume en el punto logrado ante Osasuna el pasado fin de semana que hace que la dinámica de los rojillos sea descendente. ¿Puede estar notando el Numancia la presión de la recta final de la temporada? «Puede dar esa sensación, pero creo que han sido circunstancias puntuales. Esta sí que es una final», apuntaba el míster.

Arrasate, que insistía en que el tema de su renovación está aparcado, no ve motivos para que sus jugadores sientan esa presión y recordaba la situación del Numancia hace un año cuando se estaba jugando la permanencia en Segunda. «Hace un año viajamos a Huesca con la necesidad de sumar un punto para salvarnos y esos sí que es ansiedad. Las piernas el domingo tienen que ir solas», afirmaba el entrenador.

Arrasate repetía en más de una ocasión en la rueda de prensa que la promoción la tiene el Numancia en su mano y, ante la peor de las situaciones en las que los rojillos se quedarían fuera de las seis primeras plazas, reconocía que «claro que sería una decepción».

Sobre el papel que puede jugar la experiencia de los numantinos ante un Sevilla Atlético con una media de edad muy baja, el técnico expresaba que los suyos deben jugar sus cartas y «aprovechar nuestra mayor experiencia».

Dos cambios "y alguno más"

El Numancia entrenará hoy a puerta cerrada antes de viajar a Sevilla y esta situación ya se daba el jueves en una sesión de trabajo en la que no pudieron estar los medios de comunicación. Jagoba Arrasate esconde sus cartas y ayer reconocía que el jueves había estado trabajando con el once inicial que se medirá al Sevilla Atlético. Y es que en su comparecencia ante los medios de comunicación dejan entrever la posibilidad de introducir varios cambios en el once inicial, además de los sancionados Carlos Gutiérrez y Pere Milla. No será una revolución, aunque parece que Arrasate moverá el árbol y jugadores como Saúl, Nacho, Dani Nieto o Higinio podría tener su oportunidad.

El técnico no dio pistas y sobre el Numancia que quiere en Sevilla comentó que «tenemos que apretar más altos, ser verticales, más agresivos y jugar más arriba». Arrasate reconocía que ante Valladolid y Osasuna «sufrimos al no tener espacios. Pero hay que hacer borrón y cuenta nueva».

Los planes del vasco son una incógnita, aunque a buen seguro que quiere que su equipo, como lo ha hecho a lo largo de la temporada, lleve el protagonismo en el juego ante un Sevilla Atlético que quiere eludir la posición de farolillo rojo.

Arrasate también analizaba al rival y explicaba que «viene jugando con tres centrales y dos puntas. Es un equipo con juego alegre, que sin lugar a dudas nos va a exigir».

Este Sevilla Atlético llega en un buen momento de forma y de resultados y como local encadena tres victorias y un empate. Los andaluces ganaban en casa a Barcelona B, Alcorcón y Nástic de Tarragona y empataban con el Granada. Su última derrota en casa data del 19 de marzo ante el Barcelona B.