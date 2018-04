Desde el seno del Río Duero Soria, la eliminatoria de semifinales por el título de la Superliga de voleibol se ha recibido como un premio al esfuerzo desarrollado por el equipo durante la fase regular. Un objetivo en sí mismo cumplido. Esta declaración de intenciones, sin embargo, choca con el carácter competitivo del grupo de Manuel Sevillano, que no renuncia a alargar la serie todo lo posible para dar otro paso más en una temporada en la que el club soriano ha crecido en lo deportivo y en lo institucional. El entrenador del Río Duero ya lo advirtió ayer en su habitual repaso de la actualidad del equipo. «Tenemos una serie muy difícil. Nos medimos al mejor equipo de la Superliga. Para nosotros es un premio, vamos a disfrutarlo, pero eso no significa que vayamos a Teruel para recibir dos derrotas, sin más. Tenemos cero presión y a partir de ahí vamos a intentar ganar allí uno de los partidos», anunció Sevillano.

De cara a la serie y los partidos en Soria, «ganar uno en Teruel sería genial para nuestra afición de cara a poderles dar otro partido más en Los Pajaritos», confesó el entrenador, consciente de la dificultad. «Tenemos un buen equipo. En Teruel perdimos 3-1 y en Soria conseguimos un 2-3. Podemos soñar en conseguir una victoria, es factible, sí, pero es muy difícil, también», reconoció.

Sevillano no escatima elogios para su rival. «Llegan al final más finos y con un refuerzo de envergadura, Villena. Son el primer candidato al título de la Superliga. No tienen un punto débil en estos momentos. En la fase regular únicamente han perdido un partido, en Palma por 3-2, y cuentan con un equipo compensado en todas las líneas. Quizás no tiene a todos los mejores jugadores, pero sus líneas están compensadas y juegan a un nivel muy elevado, difícil de contrarrestar si están a esa altura», comentó. Las posibilidades del Río Duero de sumar alguna victoria en la serie pasan, según el técnico, por «jugar muy bien y encontrarnos a un rival que no esté a un nivel elevado, consiguiendo que alguno de sus jugadores no esté bien, pero a través de nuestro méritos», además de acumular una serie de elementos en la cancha que den al equipo un plus de juego y efectividad como «ser descarados, arriesgar más, sin volvernos locos, ser más agresivos en el saque y efectivos en recepción y ataque, y que todo salga bien», enumeró Sevillano como los fundamentos básicos para intentar sacar algo de su doble visita a Teruel, cancha del campeón de la Copa, primero de la fase regular y máximo aspirante al título de la Superliga.