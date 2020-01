Los enfrentamientos entre el Real Zaragoza y el CDNumancia tienen muy presente el componente emocional para las dos aficiones, rivales pero unidas por la proximidad y muchos lazos vecinales. El técnico numantino, Luis Miguel Carrión, consciente de la presencia de sorianos en las gradas de La Romareda, desea ofrecer la victoria a «nuestra gente, sorianos que viajarán y los que viven allí; esperamos darles una alegría. Viajamos con la intención de conseguir los tres puntos y nos vemos capacitados», anunció el entrenador ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos. Para lograr esa victoria, Carrión intentará evitar sustos prematuros para no condicionar el transcurso del enfrentamiento. «No queremos que suceda como en Alcorcón. Nuestra intención pasa por hacernos fuertes allí, tener personalidad, controlar las cosas que ellos hacen bien e ir con confianza. Si ganamos les empatamos a puntos y es lo que queremos», destacó el entrenador, optimista por la evolución del equipo. «Creo que tenemos margen de mejora, hay días peores y mejores. Algunas veces, jugando bien no hemos conseguido ganar y en otras jornadas sin estar bien hemos sido competitivos. Debemos buscar el equilibrio. Pasa todo por ser intensos, tener personalidad con balón e ir con la intención de sumar los tres puntos», insistió.

El de Zaragoza es un partido de una serie de enfrentamientos de gran calado a los que el Numancia se somete en próximas fechas. Una fase relevante antes de enfilar el tramo definitivo. Para el técnico rojillo, todo pasa por mantener las opciones de pelea con los de arriba. «Debemos ir tranquilos, pensando que debemos hacer bien las cosas para ganar, llevando el partido a nuestro terreno, algo que no será fácil. Debemos pensar que si les ganamos, les empatamos a puntos. No podemos pensar que hay algún equipo con mucha diferencia respecto a los otros. Si les ganamos, seguimos arriba y luego ya pensaremos en el Almería (siguiente rival), que será algo parecido, recortar puntos. Es lo que queremos, tener ambición por mirar siempre adelante. No ir como un equipo pequeño, que no lo somos», comentó. Del rival, Carrión destacó la labor de su entrenador. «Creo que Víctor Fernández ha conseguido que todos vayan a una. Es una persona muy querida allí y ha conseguido que el equipo funcione. Tiene gente muy buena, tiene el ambiente a favor, y los baches, todos tenemos baches en Segunda porque es complicado mantenerte estable, pero nosotros vamos pensando en hacerles un partido difícil», señaló el entrenador, que fija la necesidad de ser valientes y estar concentrados para hacer las cosas bien. «Hemos hecho buenos partidos en grandes campos, como en Cádiz. En Zaragoza puede ser parecido. No debemos tener ningún miedo, todo lo contrario», reconoció. Sobre el momento del equipo, Carrión no quiere ponerse ningún tope, consciente de que todo pasa por la permanencia aunque sin límites para seguir progresando. «Todos tenemos en la cabeza hacer un buen año. Mantenernos ahí, mejorar si se puede. No pensamos en nada más. Tenemos claro que podemos hacer un gran año. Solo debemos tener en cuenta que cuando hemos oído halagos, hemos hecho lo que no somos. Tenemos que ser intensos y trabajar», dijo.