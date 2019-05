Antes de jugar la última jornada, buena parte de las opciones de los implicados en la lucha por las dos primeras plazas pasan por el resultado de mañana entre el BMMadrid y el BMPinto. «De ganar el líder, solo quedaría una plaza para el resto. Si gana el Pinto, se podría dar hasta un quíntuple empate», destaca el técnico del BMSoria, Daniel Bandrés. «Nuestras opciones pasan por ganar, lo primero. Luego, veremos cómo se dan los otros resultados, pero nos favorece un quíntuple y un cuádruple empate. El triple empate si está por medio la Atlética Avilesina nos deja fuera», analiza el técnico, que afronta con «ilusión» esta última jornada. «El anterior partido en Burgos, rival directo, significó un salto de calidad y de madurez del equipo frente a un gran conjunto», apunta Bandrés. La victoria propició llegar con opciones a la última jornada. «Al principio de la temporada no pensábamos que podíamos estar en esta situación, jugándonos una plaza de promoción, en un grupo complicado al que llegaron dos clubes fuertes recién descendidos. Todo un éxito para un equipo que terminó el pasado ejercicio en cuarta posición y que cuenta con un grupo joven de jugadores», explica. El entrenador no cree que sea frustrante no alcanzar finalmente una de las dos plazas. «La temporada ha sido buena y hemos peleado por estar entre los dos primeros, pero en este momento es el más cercano a esas posiciones. Nunca antes hemos conseguido meternos entre los dos primeros. Nosotros afrontamos la jornada con la intención de ganar, nos medimos a un rival que tiene la permanencia en juego y no será fácil. Todo pasa por ganar ese partido, que ya comenzamos a preparar pensando solo en el rival. A partir de ahí, estaremos atentos, primero, al resultado del partido pendiente entre el BMMadrid y el BMPinto, y luego ver cómo se desarrolla la jornada del sábado. Durante el partido, solo nos preocupará nuestro resultado. Los chicos se centrarán en el partido y en la victoria para así poder optar a todo y terminar con un buen sabor de boca», indica. Para el técnico, pase lo que pase el sábado, la temporada es un éxito para un equipo que ha sabido aguantar la competición semana a semana sin ceder ninguna opción ante rivales de gran capacidad competitiva.