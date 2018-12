«Nuestro problema es de resultados»

Más que un problema anímico, que también puede incidir en la trayectoria derrotista del Río Duero Soria esta temporada, el técnico del equipo, Manuel Sevillano, centró ayer los problemas en la falta de resultados, consecuencia de la dificultad en el juego de ataque de su equipo. En un repaso a la actualidad, el entrenador celeste reconoció que en las primeras jornadas podía achacarse la situación a la dualidad mostrada por el Río Duero con fases de buen juego con resultados a favor y desplome posterior para perder el encuentro. Desde hace unas fechas, esa circunstancia parece superada y los problemas se centran más en el juego y en aspectos técnicos como la fase de ataque. «El ataque marca el desarrollo del voleibol. El que ataca bien puede hacer algunas cosas mal, pero terminará imponiéndose con su ataque. Nosotros tenemos un problema de ataque, no superamos los porcentajes de un 30% para conseguir ganar. Los equipos de abajo se mueven por esos números de eficacia, mientras que los de la zona media alcanzan un 40% y los de arriba un 50%», describió.

Sevillano insistió en la idea de que el Río Duero tiene que asumir su rol de ser un equipo de la zona media, para lo que necesita ganar cuanto antes y despejar cualquier sombra de preocupación, y alejar la idea de ser un grande. «Estamos dentro de un grupo de equipos parejos. Tenemos una plantilla similar a la de Melilla o Vecindario. Durante el verano peleamos con estos equipos por los mismos jugadores. La plantilla que tenemos es buena, pero a la par de esos equipos. Parece que somos un equipo grande y no es así. Esa idea la tenemos que desterrar. Tenemos que ganar, pero no como un trámite porque no es así y sí ganar como algo ilusionante», reflexionó el técnico, que enfatizó en la mejoría también del resto de los rivales. «No tenemos una plantilla peor que la del pasado año y nos metimos en la lucha por las eliminatorias del título de la Superliga. El cambio se encuentra en el resto de los equipos que han mejorado igualando las cosas mucho más», indicó.

Para Sevillano, lo prioritario en estos momentos es la victoria. «Estamos a punto de finalizar la primera vuelta y necesitamos ganar antes de las vacaciones para poner un poco de distancia con la zona de peligro, alcanzar a alguno de los de arriba y mirar la segunda vuelta con otra perspectiva ya que tenemos partidos más acordes a nuestras posibilidades al comienzo de año», comentó el técnico, necesitado de los puntos para mirar con más tranquilidad a la clasificación de la Superliga.