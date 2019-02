Con la necesidad de borrar de una vez por todas la percepción que le persigue durante trece desplazamientos previos de ser un equipo incapaz de ganar fuera de casa, el Numancia se presenta en Almendralejo ante una nueva encrucijada. La que le sitúa frente a la posibilidad de acabar con esa leyenda desfavorable y alcanzar, a la vez, el objetivo de olvidarse casi completamente de mirar hacia la zona baja de la clasificación. La línea del peligro la marca el rival de esta tarde, el Extremadura, que se encuentra a ocho puntos de distancia por lo que una victoria, la primera del curso lejos de Soria, significaría abrir una brecha de cuatro partidos de distancia en un campeonato caracterizado por la igualdad y los escasos movimientos traumáticos entre los equipos implicados en la pelea por la salvación. No sería definitivo y tampoco una tarea fácil para el Numancia, que no se ha caracterizado por su solvencia, menos de visitante. Pero muy mal debería realizar la tarea restante para verse metido en apuros en los siguientes tres meses de competición. Todo es posible en este mundo del fútbol y circunstancias parecidas se han vivido por lo que no es recomendable, sea cual fuere el resultado, bajar la guardia antes de tiempo.



El Numancia parece haber iniciado otra vez una de sus fases pendulares de la temporada. La derrota en Almería y el empate frente a Osasuna se asemejan a la anterior, no tan lejana, en la que enganchó cuatro jornadas consecutivas sin ganar (dos derrotas y dos empates), previa a la siguiente encadenando otras cuatro semanas sin perder (dos victorias y dos empates). El tiempo dirá si continúa el movimiento pendular o es capaz de frenarlo e invertirlo acabando con la estadística desfavorable lejos de Soria. Por ahí transitan sus posibilidades de intentar aproximarse a la lucha por la promoción, muy lejana a once puntos, un horizonte al que aferrarse cuando restan muchas jornadas todavía en juego. Lo prioritario es ganar. Después, observar la situación en la que se encuentra el equipo y si su espacio se define más nítidamente. López Garai modificará su equipo debido a las ausencias, motivados por la sanción de Atienza y por los problemas físicos sufridos por algunos jugadores, caso de Oyarzun, Mateu y Derik, que finalmente ha entrado en la convocatoria. También contará con la vuelta de varios efectivos ausentes en la última cita, como Unai Medina o David Rodríguez.