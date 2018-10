El Numancia ha iniciado una nueva era. Desde el pasado viernes 28 de septiembre, el Consejo de Administración entrante, formado por el presidente, Moisés Israel Garzón, el vicepresidente, Francisco Velázquez de Cuéllar, y el secretario, Alejandro García, gobierna el CDNumancia con cerca del 97% de las acciones del club. Un giro que cierra un cuarto de siglo de un modelo capitaneado por Francisco Rubio Garcés, máximo accionista hasta la semana anterior y presidente saliente. Ayer, ofició su despedida «será mi última comparecencia» y presentó a su sucesor, Moisés Israel, que desgranó en la sala de prensa de Los Pajaritos su proyecto. El nuevo rector dirigió su intención de trazar esta nueva era hacia la proyección, ya sea turística, de comunicación y de marketing nacional e internacional, de Soria y de la marca Numancia, sin olvidar los valores y el modelo deportivo y de funcionamiento del club, la transparencia como bandera, para consolidarse, crecer y «no dejar de soñar» en cotas superiores, como puede ser el acceso a la Primera división.

Modelo diferencial

«El Numancia es un club extraordinariamente gestionado durante los últimos 25 años. Creo que Francisco Rubio y su Junta han desarrollado una labor diferencial en lo que es el fútbol nacional e internacional. Los logros obtenidos no son habituales. Venimos con toda la ilusión del mundo. Los valores y los cimientos del club no los vamos a cambiar. Las acciones desarrolladas durante este periodo son el principio de lo que será un largo camino, diferencial para el Numancia desde el punto de vista de comunicación, marketing y exposición tanto nacional e internacional, que es la parte del club que creemos que tiene un potencial absoluto. Los valores del club, de la ciudad y de la marca Numancia nos permiten vislumbrar un futuro esperanzador para todos. Partimos de una ciudad pequeña, pero no es un handicap sino todo lo contrario, un activo, porque tenemos una ciudad ávida de proyectos, de ilusiones y de futuro. Contamos con el asesoramiento del Consejo Consultivo, presidido por Francisco Rubio y formado por el anterior Consejo de Administración, que colaborará con nosotros en todo lo que quieran porque cuentan con la experiencia de conocer Soria. Incorporaremos nuevos miembros, más jóvenes, que nos darán esa visión más moderna de Soria. Nuestro proyecto debe contar con socios estratégicos como Google, Facebook y Amazon para poner a Soria y la marca Numancia en el mapa para que tengan la mayor exposición posible. Paralelamente, hemos creado un Consejo Consultivo Internacional para conseguir esos objetivos con un asesor chino, uno inglés, uno indonesio y uno indio. Trabamos para desarrollar las marcas en esos países».

Continuidad

«Francisco Rubio ha realizado una labor de venta que no es la habitual y ha definido como su hijo al Numancia. Nosotros estamos al cuidado de su hijo, pero queremos que crezca. Nuestro objetivo es que tenga los mejores resultados posibles. Somos dos grupos españoles que hemos entrado en este proyecto al cual incorporaremos grupos internacionales. Para nosotros Soria es trascendental en el proyecto. Hemos puesto en la camiseta que la única ciudad del mundo que está dentro de la historia es Soria. Es un mensaje. Hemos tenido propuestas para patrocinar la camiseta y hemos preferido poner a Soria dentro de historia para patrocinar. Ese concepto será amplificado a nivel nacional e internacional. Los sorianos pueden estar tranquilos».

Proyecto deportivo

«El Numancia ha vivido extraordinariamente bien en Segunda división. Creemos que el club puede seguir desarrollando en Segunda su proyecto deportivo sin problemas. Su proyecto deportivo con Eduardo Rubio y con César Palacios a la cabeza ha sido diferencial, espectacular. Un ejemplo a seguir y nosotros no vamos a cambiar eso. No venimos a fichar 200 jugadores de 200 millones de euros cada uno, sería un error que han cometido otros y que nosotros no vamos a cometer. Tenemos una filosofía de club. Llevamos varias conversaciones con César Palacios y de ahí vamos a cambiar pocas cosas. Es cierto que tenemos un proyecto de formación de jugadores, locales, nacionales e internacionales, y esperamos que sea diferencial. Los mismos valores que se están aplicando en el primer equipo como en los de cantera esperamos poder aplicarlo en el proyecto de academia nacional e internacional que tenemos. Nuestro proyecto es mantener al equipo en Segunda división y no dejar de soñar. El listón nos lo han dejado muy alto y es difícil hacer la temporada del año pasado, pero no dejemos de soñar. Tenemos una extraordinaria plantilla y un cuerpo técnico con el que estamos tranquilos. Están desarrollando un fútbol, que creo es muy bueno aunque no soy un experto. Mi opinión y la de nuestros asesores es que jugamos un buen fútbol. Debemos tener paciencia y este club tendrá buenos resultados esta temporada y no dejemos de soñar porque la Primera está ahí. En Segunda hay muchos club es con posibilidades de éxito y el Numancia es uno de ellos».

Nueva empresa

«Convergemos de dos empresas (Football Newco 18 S.L. es la accionista mayoritaria y está participada en un 50% por el grupo que lidera Moisés Israel Garzón y en otro 50% por Francisco Velázquez). Una la liderada por Francisco Velázquez, que tiene unos contactos deportivos a nivel nacional e internacional importantes. Han desarrollado tecnologías del deporte, manejan fondos de inversión de alto nivel. No tiene experiencia en la gestión de clubes, pero sí otras experiencias que enriquecerán más que la gestión porque creemos que un club no solo es la gestión del día a día sino un montón de sinergias tanto en distintas industrias como en diferentes sectores. En la otra empresa, la que nos toca a nosotros, podemos aportar un poco más en la parte deportiva. Tenemos contactos con todos los organismos públicos y privados vinculados al mundo del deporte a nivel nacional, sudamericano y en varios países asiáticos con los que tenemos convenios de colaboración. Esta experiencia es la que venimos a intentar aportar aquí de la mejor manera posible. Tenemos asesores de tecnificación deportiva, de alto rendimiento, de tecnología del deporte. Nuestras empresas, las de ambos, participan en foros vinculados a la tecnología del deporte y no del deporte también, por lo que creemos que podemos aportar valor al Numancia».

Propietarios del club

«El paquete accionarial que hemos adquirido es cercano al 97%, que era una parte importante de la que Francisco Rubio y su grupo tenían».

Rentabilidad

«Me gustaría denominarlo ingresos y valor añadido. Estamos desarrollando paquetes turísticos por lo que es trascendental que la gente venga a Soria para que luego venga a ver los partidos. Los sorianos tienen un activo intangible que no sabemos valorar. Los paquetes turísticos incluyen la parte turística y la del fútbol. Traer a una persona para ver un partido de fútbol es más fácil si tenemos otros activos, que son diferenciales, únicos e irrepetibles como Numancia, San Saturio y otros valores que tiene esta ciudad».

Negociaciones

«Llevamos bastante tiempo analizando distintos clubes de fútbol. Hemos hecho algunas ofertas a otros clubes y al final no han tenido sus frutos por un motivo u otro. ¿Por qué el Numancia?Para nosotros es el club número uno en transparencia a nivel nacional. Para nosotros, que somos empresas que venimos de otros sectores, no es que fuera importante era trascendental. A pesar de la extraordinaria labor que está haciendo la Liga de Fútbol Profesional en mejorar la imagen del fútbol en cuanto a mejorar todas las cuentas de todos los clubes, que no exista concurso de acreedores y todos esos problemas, apesar de eso, la imagen del fútbol es media, le ponemos un cinco. No está justificado en el caso del Numancia que debía tener una nota de 9’5, dejándonos el 0’5 para mejorar. Ser el número uno en transparencia ha sido determinante porque sabíamos que no nos íbamos a encontrar ninguna sorpresa y así ha sido».

Juego limpio

«Los valores que la sección deportiva ha impregnado a todos los jugadores del primer equipo y del resto de los 15 equipos inferiores son los del juego limpio. Es exactamente los valores que nuestras empresas quieren transmitir, por lo tanto para nosotros el Numancia es diferencial comparado con otros equipos que tienen todo nuestro respeto. Seguramente son igual de transparentes y de juego limpio, pero no tienen el puesto número uno».

Club familiar

«La afición que tiene el club es de una media de edad alta comparado con otros clubes como Betis, Cádiz u Osasuna. Hemos realizado un análisis de porcentaje de abonados y de asistentes al campo. Tenemos 4.500 abonados y es casi el 15% de la población de la ciudad. Es directamente proporcional a que el Madrid tuviera 500.000 abonados. El mérito que ha tenido la afición de esta ciudad y la gestión de la anterior Junta directiva es extraordinaria. Nosotros le seguimos pidiendo el apoyo. Dirigiremos todos nuestros esfuerzos para que el club crezca y mejore, tanto deportivamente como en todos los demás departamentos del club. Intentar que las instalaciones sean más cómodas de las que las ha dejado Francisco Rubio será difícil porque ya ha dejado la calefacción. La inversión realizada en el estadio y en la ciudad deportiva es un activo. ¿Qué podemos aportar nosotros además de eso? Que tengan la confianza de que seguiremos aquí y que les trataremos lo mejor posible ,y creo que el simple hecho de que Víctor Martín, Eduardo Rubio, César Palacios, Javier del Pino, Luis Martínez... sigan en el club garantizan ese ambiente familiar. Nosotros queremos mantener ese ambiente, que se perpetuará si siguen las personas ya que son ellas las que propician los ambientes».

Internacionalización

«Tenemos alguna oferta para jugar fuera de España la próxima pretemporada, pero tenemos que valorar muchas cosas. La primera palabra la tiene César Palacios (director deportivo) y el cuerpo técnico. Son los que tienen que definir qué se tiene que hacer y cómo. La generación de ingresos es importante, pero la planificación deportiva mucho más. Tenemos que analizar en profundidad, tenemos tiempo, y esas decisiones se tomarán cuando llevemos unos meses de trabajo».

Turismo

«Tenemos la suerte de estar a dos horas de Madrid. La gente quiere ver al Madrid y al Barcelona, pero el nivel futbolístico que ofrece la Segunda división, la quinta liga de mayor nivel del mundo por delante de países importantes, es muy superior al fútbol que pueden ver los extranjeros a nivel de calidad, técnico, táctico.. Para ellos será un espectáculo, que se lo ofreceremos conjuntamente con el paquete Soria y Numancia. Sabemos que es un paquete que tendrá éxito. Está claro que cuando quieran ver al Madrid, la entrada les saldrá más cara y probablemente no encuentren. Nosotros, por suerte o por desgracia, tenemos 4.000 asientos vacíos todas las semanas. No solo para generar ingresos sino para animar a nuestro jugadores para que al final del partido ganen».