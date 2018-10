Nuevas pedaladas para impulsar el pelotón femenino

Se mudó este verano a El Burgo de Osma desde Gran Canaria y, contra todo pronóstico, el frío que empieza a hacer acto de presencia ahora no ha hecho mella en su pasión, que además de su progresión como ciclista pasa por darle un buen empujón a la disciplina entre las mujeres. «Sí es verdad que cada año somos más, pero todavía faltan muchas más chicas». Se llama Misha Sekulova, es la actual subcampeona de España de maratón BTT en la categoría máster 30A y está al frente de una jornada deportiva única en Soria destinada solo a mujeres que quieran iniciarse o ya hagan bicicleta de montaña. «Lo que pretendo es que seamos más», reitera.

Muy activa en redes sociales –tiene más de 13.000 seguidores en Instagram–, explica que muchas chicas le preguntan por consejos y se le ocurrió «que no estaría mal hacer una quedada donde hablaríamos todas a la vez». El resultado es un fin de semana ciclista con sede en el Hotel Río Ucero de El Burgo de Osma, donde ella trabaja, y al que se han apuntado ya una veintena de mujeres, algunas de ellas de Soria y otras de otros puntos del país.

Nacida en República Checa, llegó a Gran Canaria con 19 años y ahora, con 33 hasta el mes que viene, las pedaladas que empezó a dar hace cosa de cinco años le han traído a Soria por amor, en tres sentidos. El primero es su pareja, José Luis Gómez ‘Selu’, destacado ciclista burgense con quien comparte su pasión por esta disciplina. El segundo es esto mismo: las dos ruedas. Y el tercero es que encontró el «paraíso» en mitad de Soria. «Fue un conjunto de todo, y al final… Él no se esperaba que dijera que sí, pero no se me quitó de la cabeza el sitio». Una decisión en la que también pesó que en la península tiene más oportunidades para desarrollarse como ciclista, ya que no depende del barco o el avión para participar en el calendario nacional. Además, si hubiese sido al revés, cosa que también estuvo encima de la mesa, Soria habría ‘perdido’ a uno de los grandes valores de la BTT en la provincia. Por contra, ha ganado una competidora que ha ido de menos a más.

«He venido aquí, he visto el sitio y sinceramente me enamoré». Valora la «tranquilidad» y dice que esta zona «para entrenar es un paraíso, casi no hay tráfico y entonces uno puede hacer el deporte tranquilamente». Llegó en verano y pronto se lanzó a «descubrir» la provincia y, en concreto, la zona de El Burgo de Osma. «Empecé a salir con la bici, empecé a investigar un poco los alrededores... Y hay monte, subidas, bajadas y las carreteras están muy bien».

Misha, que en estos últimos tres años ha protagonizado un ascenso meteórico, se ha proclamado dos veces campeona de Canarias de ciclismo en ruta, ha participado también con buenos resultados en la modalidad de X-Trail y lleva un año dedicada a las carreras BTT de larga distancia, una modalidad en la que consiguió una plata en el Nacional de maratón celebrado en Extremadura a principios de septiembre. Es una trayectoria relativamente corta, pero muy intensa. Y sigue, ya que en el horizonte tiene el Nacional de ultratrail BTT o la siguiente edición de la exigente Titan Desert.

En Soria sí que hay alguna grupeta de chicas o ciclistas que salen a rodar, pero son menos las que practican este deporte de una forma más exhaustiva. De hecho, la temporada pasada eran cuatro las sorianas con licencia federativa. Explica Misha que en ocasiones algunas mujeres no se deciden por comenzar con el ciclismo por «inseguridad», quizá «por si creen que se van a quedar atrás». En estas jornadas, que se llevarán a cabo entre el 16 y el 18 de noviembre, habrá dos rutas, una corta para las menos experimentadas y una larga, para aquellas que ya estén iniciadas en la BTT. Tras el recibimiento del viernes, «el primer día, el sábado, será el de las rutas, de dirección, de charla, de disfrutar del paisaje para enseñar los entornos que hay aquí también», explica Misha. En el segundo, el domingo, las deportistas se quedarán en El Burgo de Osma, donde recibirán una sesión de técnica de pilotaje. Además, disfrutarán de «charlas sobre biomecánica, sobre los sillines, de ropa, bicicletas específicas de chica...». Temas en algunos casos desconocidos, pero que influyen en el rendimiento de las mujeres sobre la bicicleta.

En cuanto a la inscripción, esta puede hacerse en el Hotel Río Ucero, uno de los establecimientos que forman parte de Bikefriendly, que supone que están adaptados a los viajeros con bici. El coste por ciclista para estas jornadas es de 120 euros con todo incluido los tres días, de 90 el fin de semana, 35 el sábado y 25 el domingo.