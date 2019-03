El Numancia se anula

El C.D. Numancia perdió ayer lo que ganó hace una semana y con la derrota ante el Sporting de Gijón prácticamente se despide de cualquier opción de mirar hacia las posiciones de play off de ascenso. Fue un paso en falso de un equipo rojillo que no tuvo su tarde y que fue un querer y no poder ante un rival que sólo con orden y concentración se llevó los tres puntos de Los Pajaritos.

Un mal Numancia que concedió demasiadas facilidades en defensa y que en ataque se estrelló una y otra vez en el entramado gijonés. La quinta derrota en Los Pajaritos que no hace nada más que confirmar la irregularidad de un conjunto soriano que se había mantenido firme como local en la segunda vuelta del campeonato.

López Garai apostó por el mismo once inicial que la jornada pasada lograba la primera victoria de la temporada a domicilio, con la única novedad de Atienza, que volvía tras cumplir sanción, en el centro de la defensa en detrimento de Carlos Gutiérrez. Nacho continuó en la banda derecha del ataque y Fran Villalba volvía a caer en banda izquierda. Escassi, Diamanka y Gus Ledes formaban el centro del campo de un equipo rojillo que tenía la intención del encadenar dos victorias seguidas.

El partido no pudo comenzar peor para los intereses de un Numancia que saltó al césped dormido y que veía como a los 37 segundos encajaba el 0-1. Cristian Salvador se aprovechaba de una buena acción de espaldas del ex numantino Alex Alegría para batir a Juan Carlos de un disparo desde las cercanías del área pequeña. Jarro de agua fría para un conjunto soriano que desde el pitido inicial iba a tener que ir a remolque en el marcador.

El gol, lejos de dejar tocados a los locales, espoleó a un Numancia que pasó a comandar las operaciones y a tener ocasiones para lograr el empate. La respuesta soriana llegaba con un testarazo de Nacho tras dejada de Diamanka que se marchaba alto. Los de López Garai no le perdieron la cara al choque y antes de cumplirse el cuarto de hora se anulaba un gol a David Rodríguez por claro fuera de juego tras prolongación de Derik. El Sporting, que se dedicaba a mantener la posición en el centro del campo e intentar salir a la contra, contrarrestaba con un remate de cabeza de Carmona que salía desviado.

El encuentro navegaba ya por su primera media hora cuando aparecía el de siempre, aparecía Diamanka para conseguir nivelar el marcador. El senegalés, con la colaboración de una defensa gijonesa adormecida, era el más listo de la clase para adelantarse al portero Mariño y hacer el empate.

Pero la alegría de los numantinos apenas duró dos minutos ya que prácticamente en la acción siguiente Alex Alegría volvía a poner por delante al Sporting de Gijón. El delantero extremeño de los asturianos realizaba un centro chut desde la banda izquierda que se colaba en la portería de un Juan Carlos que pudo hacer bastante más en lo que ya era el 1-2.

Ese tanto hizo más daño que el primero a un Numancia que hasta el tiempo de descanso se desconectó perdiendo la confianza y el control en el centro del campo. Incluso el Sporting pudo incrementar diferencias con una volea de Aitor García que se marchó lamiendo el palo derecho del portal de Juan Carlos. El Numancia tendría que remar en la reanudación para darle la vuelta a un partido que se había puesto complicado y que necesitaba de un plus por parte de los locales respecto a lo ofrecido en el primer acto.

Esa mejoría no llegó e incluso el once de López Garai empeoró en la reanudación. El míster rojillo movió ficha dando entrada a Yeboah en detrimento de Nacho que se quedaba en vestuarios. El cambio nos surtió efecto y el Numancia continuó con su guión de querer pero sin poder ante la ordenada zaga visitantes.

Sólo las llegadas de Diamanka, que con un cabezazo midió al meta Mariño que bien colocado atrapó el balón sin problemas, podían crearle problemas a los asturianos. Y es que el cuadro local apenas inquietó el arco de un rival que seguro atrás buscaba la contra para sentenciar.

El Numancia ni siquiera arañaba y con el paso de los minutos, con Oyarzun y Viguera ya en el campo por Escassi y Gus Ledes, el empate se convertía en misión imposible. Los rojillos nunca dieron la sensación de poder nivelar un partido que se había puesto cuesta arriba desde el primer minuto y que fue un ejercicio de impotencia de un Numancia que acabó con Atienza de delantero centro. Una tarde para olvidar y que deja a los sorianos en tierra de nadie cuando todavía quedan tres meses de competición.