El Numancia se atasca

Un gol de Borja en una jugada de estrategia permite al Valladolid revivir en la pelea por la promoción de ascenso y al Numancia mantener el estado de alerta para el futuro que atisba por delante. La derrota numantina aplaza más todavía la ansiada clasificación, que deberá reafirmar en los cuatro duelos que aún restan para finalizar la temporada regular. Este frenazo a sus aspiraciones llega en su mejor escenario, en casa, donde no perdía desde la visita del Zaragoza a principios de marzo y fulmina una racha de cinco semanas consecutivas sin derrotas. Un tramo de cuatro victorias y un empate en el que ha consolidado sus opciones de meterse entre los seis primeros. La lucha sigue muy viva.

El Valladolid deja seco al Numancia en un momento inoportuno. Con los tres puntos, el conjunto pucelano se mete de lleno en la pelea por la promoción. Un invitado incómodo, que ayer sacó de Los Pajaritos excesivo rédito. Con muy poca producción ofensiva y un riesgo escaso, se lleva una victoria que estrecha más si cabe el grupo de aspirantes a la promoción. Borja Fernández rompió lo que parecía un empate de manual en una jugada de estrategia. Una falta botada desde un lateral con un remate del jugador pucelano rompiendo la línea defensiva rojilla, que miró más a la juez de línea que a sus oponentes en busca de un banderazo para finiquitar la acción con un fuera de juego. No sucedió y Borja batió a Aitor, desesperado por la facilidad otorgada por sus compañeros al centrocampista pucelano que remató sin oposición.

Al Numancia le duró un cuarto de hora su ímpetu inicial. Unos minutos de dominio con una de las mejores acciones del partido. Una jugada personal de Saúl que se filtró desde la banda izquierda hasta el área pequeña. Delante de Masip mandó fuera el balón, forzado y sin ver a Guillermo solo en boca de gol. Posteriormente, Diamanka, también en la primera parte, e Higinio, en la segunda, representaron en acciones personales los mejores y únicos argumentos ofensivos de un Numancia al que se le atragantó la visita del Valladolid. Sin apenas noticias en ambas áreas, el partido discurrió por un dominio rojillo inocuo y un rival que ganó en posesión del balón a medida que transcurrieron los minutos. Los porteros pasaron desapercibidos durante mucho tiempo y solo la jugada de Diamanka, con lanzamiento fuera, agitó cerca del descanso el enfrentamiento. Sin más noticias sobre ocasiones de gol se marcharon ambos al vestuario.

En la reanudación, el Numancia calcó su salida de la primera parte. Mayor ímpetu, pero sin provocar peligro en los dominios de Masip. La primera acción de aproximación a una de las áreas se la anotó el Valladolid con una jugada de Toni que buscó a Mata pero se interpuso entre ambos Carlos Gutiérrez. El central tinerfeño se ha convertido en un seguro para la defensa rojilla. A medida que pasaron los minutos, el Valladolid volvió a sacudirse el dominio rojillo. De nuevo, sin efectividad ni peligro para el portero pucelano. Cuando más parado se encontraba el choque, llegó el gol de Borja. En un saque de falta, el centrocampista se adelantó a la defensa rojilla, más pendiente del fuera de juego, que de frenar la acometida rival. El gol pilló con el paso cambiado al grupo de Arrasate, que hasta ese momento no se había visto amenazado. Con más entusiasmo y desesperación que inteligencia, intentó llegar al área rival. Higinio ingresó en el terreno de juego para completar un tercer cambio ofensivo tras los de Del Moral y Nacho, pero en esta ocasión no resultó ser el revulsivo de otras ocasiones. Sí conectó algún remate con la cabeza y firmó la tercera acción clara de peligro, en una jugada personal, pero su remate llegó manso a las manos de Masip. Con el Numancia volcado, el Valladolid se dedicó a defenderse de los centros laterales sin conceder apenas situaciones de peligro para un oponente ofuscado y sin ideas, que protestó de manera grupal una posible mano en el área rival y que el colegiado no concedió. La derrota revive al Valladolid, una mala noticia en este igualado final liguero.