Numancia B y Almazán comienzan el año con derrotas

El Numancia B cayó derrotado por la mínima en su visita a La Albuera después de que un solitario gol de Dani Arribas a los pocos minutos de dar comienzo al segundo tiempo valiera para dormir y cerrar el encuentro.

El encuentro empezó con un ritmo altísimo de juego. Ambos conjuntos son conscientes de que pelean por las plazas que dan acceso a Segunda División B y la intensidad se hacía fácilmente reconocible para los espectadores que se trasladaron hacia el estadio. Los de Soria saltaban al campo en el tradicional 4-4-2 con el objetivo de ejercer una presión alta que impidiera la circulación de balón de la Segoviana. El Numancia B apretaba y les costaba salir de la zona de tres cuartos.

Los de Pablo Ayuso, con las ideas bien claras, corrían; recuperaban; y circulaban bajo el criterio y la batuta de Juan de la Mata y Ekiza. Incluso materializaban ese pressing con ocasiones de peligro para la portería de David, tales como la de Alfredo a los siete minutos de juego tras un buen centro lateral de Radjel.

El correcalles era atractivo para el espectador y la grada parecía disfrutar. ambos equipos intercambiaban ataques, pero tras el inicio de los visitantes, era el turno de la Segoviana, que desperdicia una mala salida de Jara para adelantarse en el marcador cuando no llegaba el cuarto de hora.

Tras la ocasión que Cámara salva in extremis, el Numancia B no se deja intimidar. No ha venido a perder el tiempo y los ánimos de Pablo Ayuso dan sus frutos. Al equipo le rodea un aura de valentía y se atreve a contestar con un tiro seco de Almagro que rechaza Adrián. La reacción, que fue del todo positiva, no sirvió para amedrentar a una Segoviana que volvía a la carga acto después en una jugada colectiva que termina en saque de esquina.

Los últimos minutos del primer tiempo, al contario que en el incio, el Numancia B se encontraba asfixiado. Les costaba salir ante la presión elevada que ejercía el rival, y solo una gran estirada de Jara evita que fueran perdiendo al descanso tras la jugada entre Calleja y Asier.

El segundo tiempo dio arranque con el Numancia volcando sus ofensivas por la derecha de la mano de Almagro. El futbolista estaba enchufado y sus compañeros lo buscaban. En una de sus internadas, puso a prueba a David, pero la jugada terminó sin éxito.

Con la misma intensidad respondían los visitantes, que abrían el marcador con un gol de Dani Arribas tras un tiro ajustado al palo izquierdo. El Numancia tras la jugada, se revolvió como un león herido, y tuvo sendas ocasiones para lograr la igualada. Probaron Ekiza y Alfredo, pero nada que preocupara al guardameta local.

Tras estas dos ocasiones, Pablo Ayuso movió al banquillo y dio entrada a Álvaroen la punta de ataque, retrasando a almagro al lateral derecho. El Numancia no cesaba en su empeño por lograr la igualada y Alfredo, tras una incursión por la izquierda, ponía un centro defectuoso sobre Radjel. Tras este susto la segoviana comenzó a dormir el partido con Dani Calleja marcando el tempo.

La segoviana controló y controló. Ante esta situación, Ayuso dio un giro de tuerca con la entrada de David, pero al final no pudieron sacar el empate y encajaron una derrota ante un rival directo por los puestos de playoff.

Pegada de líder en La Arboleda

El Almazán cerró la primera vuelta de Liga perdiendo ante el poderoso líder, un Zamora que se impuso en La Arboleda con goles de Vallejo y Valentín, que en doce minutos dejaron el encuentro visto para sentencia en la primera parte. La pegada de los visitantes truncó la fiesta en La Arboleda y los de Diego Rojas comienzan el nuevo año como acabaron el pasado: con derrota.

Desde el primer momento se vio que el Zamora CF quería dominar, y fruto de ese empuje llegó el primer tanto, obra de Vallejo, en el minuto 10. El líder veía como el partido se le ponía de cara desde el comienzo. Poco después, en el 22, Valentín volvía a demostrar su condición de goleador y ampliaba ventajas poniendo el 0-2. Con esa renta, el equipo de David Movilla supo controlar los tiempos e irse al descanso con parte del trabajo hecho. El Zamora encarrilaba el choque y el Almazán sabía de la dificultad de darle la vuelta al marcador ante un rival que en lo que va de temporada sólo ha cedido un empate y únicamente ha encajado diez goles.

En la segunda mitad, el Almazán intentó meterse en el partido con un gol pero los zamoranos estuvieron muy firmes en defensa. Fue un querer y no poder por parte de los locales. El Almazán se queda en la clasificación con 24 puntos. El Zamora suma 58.