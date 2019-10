El Numancia B gana sin brillo al Bupolsa

El Numancia B sigue de dulce en cuanto a resultados al conseguir su cuarta victoria consecutiva a costa del Bupolsa burgalés. Pero a diferencia de los anteriores triunfos, el de ayer llegó sin brillo para un filial rojillo que no se encontró a sí mismo con un juego espeso y sin ritmo. Lo mejor de encuentro de ayer para los sorianos fue, sin lugar a dudas, un marcador que les permite estar en la zona de privilegio de la clasificación. Abel Conejo desnivelaba la balanza en el minuto 56 al transformar un penalti por manos en el área visitante.

Fue un mal partido por parte de uno y otro bando, especialmente en una primera mitad decepcionante de los pupilos de Pablo Ayuso. El Numancia B se encontró con un rival excesivamente conservador y en ningún momento supo ‘buscarle las cosquillas’. A pesar de la escasez de ideas, los locales pudieron marcharse al descanso con ventaja con un disparo de Ebri a pase de Silva que se estrelló en el palo. Adri también rozó el gol a la salida de un córner. Pero el primer periodo finalizaba sin goles.

Los de Ayuso experimentaron una mejoría leve tras el descanso gracias a los cambios realizados por el míster soriano. Pero las paradojas del fútbol están a la orden del día y en este crecimiento numantino el Bupolsa iba a gozar de una gran ocasión para adelantarse en el marcador. Ahí aparecía la figura del meta rojillo Toni, que con una gran parada frenaba a los burgaleses.

Poco minutos más tarde iba a llegar la acción que a la postre decantaría el choque. Manos en el área visitante y el colegiado no dudó en señalar un penalti que materializaba Abel Conejo. El gol dio tranquilidad a un Numancia B que, a pesar de la mejoría, no era el de otros días. El Bupolsa adelantó líneas y acarició el empate de no ser otra vez por Toni, que con otra gran intervención salvaba a los suyos. Con la incertidumbre en el resultado Ali pudo ampliar distancias para sentenciar el duelo. No estuvo acertado y hasta el pitido final al Numancia B le tocó sufrir para que los tres puntos se quedarán en Soria.