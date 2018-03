El Numancia B mete la quinta ante el Zamora

Un gol de Pomareta en los primeros compases del choque dio los tres puntos al Numancia B ante el Zamora. Es la quinta victoria de un equipo rojillo que sigue soñando con meterse en play off de ascenso. Fue una primera mitad donde el dominador del esférico fue el Numancia y aunque no hubo excesivas ocasiones, la fiabilidad fue para los locales. A los ocho minutos de comenzar el partido, un centro de Guillermo desde la banda derecha fue rematado a puerta por Pomareta estableciendo el uno a cero. El Zamora no encontraba su sitio en el terreno de juego. Las pocas ocasiones en las que se acercaba al área era sin ideas ni oportunidades. Las pocas veces los disparos eran de Aleixo, Levas o Íñaki pero todos desviados y fuera de palos. Los locales no sufrieron en estos primeros 45 minutos e incluso estuvieron a punto de lograr el segundo gol. Un disparo desviado de Guillermo se paseó por el área pequeña de Miguel. La buena disposición defensiva de los sorianos evitaban males mayores pues los balones siempre eran robados en los tres cuartos de campo del ataque zamorano. Cambió el decorado en la segunda parte ya que mejoró el Zamora para incomodar a los rojillos. Sin embargo, el local Guillermo tuvo la mejor ocasión al rematar a escasos metros de la portería un balón a boca jarro pero la mandó fuera. Minutos después, Ander, quien había entrado en la segunda mitad, dejó un buen balón a Beli pero la mandó por encima del larguero con todo a su favor desde el punto de penalti. Poco a poco, el ímpetu del Zamora se fue diluyendo ante un Numancia B que suma y sigue.

Derrota del Norma

El Villamuriel consiguió llevarse los tres puntos del Rafael Vázquez Sedano en un encuentro disputado durante la primera mitad, pero de claro dominio local en la segunda. El Norma sigue en clara trayectoria descendente y con los 19 puntos que tiene en su casillero peleará hasta el final de la temporada por conseguir la permencia. Los pinariegos aguantaron el tipo en los primeros 45 minutos, pero tras el descanso vieron como los locales anotaban al principio y al final del segundo periodo.

El encuentro comenzaba con una clarísima ocasión de Dani que solo frente al portero fallaba en el minuto 2 lo que podría haber sido el 1-0. Minutos después llegaba otra ocasión clara para el Villamuriel con un centro envenenado que daba en el larguero. A pesar de las ocasiones de sus rivales, el Norma estaba jugando bastante bien. La última ocasión de la primera parte la tuvo Pupy con un remate de cabeza que se marchaba rozando el larguero de la portería defendida por Fabián.

Se llegaba al descanso con más ocasiones de los visitantes pero con un Norma que jugaba de tú a tú ante sus rivales. Sin embargo, ya en la reanudación, el equipo rojillo salía más enchufado y en una confusión entre Jesu y Fabian, el central soriano marcaba en propia puerta. El partido seguía con ocasiones para los dos conjuntos con centros al área y con un festival de paradas de Fabián que evitó la goleada visitante. El meta de Vinuesa estaba siendo el mejor de los suyos con intervenciones salvadoras.

Ya en los minutos finales de partido y en lo que iba a ser prácticamente la última jugada del encuentro, David se quedaba mano a mano ante Fabián, el delantero del Villamuriel no fallaba y ponía el 2-0 final en el marcador.

Una nueva derrota para el Norma San Leonardo que desplegó un buen juego durante los primeros 45 minutos, pero que tras el descansó se deshinchó y vio como el Villamuriel se llevaba la victoria.