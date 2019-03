El Numancia B no tiene vértigo

El Numancia B regresaba de vacío de Aranda de Duero tras un partido en el que las decisiones arbitrales jugaron en su contra. Una derrota en El Montecillo que hace que su colchón de puntos para mantener la zona de promoción de ascenso se haya quedado solamente en uno. El Atlético Astorga pisa los talones del filial desde la quinta plaza, aunque en el equipo no hay vértigo. Se confía en clasificarse para el play off y para ello quedan por delante nueve jornadas apasionantes.

El equipo rojillo se encuentra en el momento más delicado de la temporada y los números dicen que ha sumado un punto de los últimos nueve que se han disputado. A pesar de todo están confiados en sus posibilidades de mantener la cuarta plaza porque «las sensaciones son buenas», comentaba el entrenador Álex Huerta. El míster reconocía que «hemos pasado un bache de resultados, aunque también es cierto que ha sido el tramo del calendario más complicado».

El Numancia mereció algo más ante una Arandina que ocupa la segunda plaza y que en ningún momento del partido fue superior a los sorianos. «El equipo está bien. Los chicos están frescos y ahora el gran objetivo es acabar con esta mala racha de resultados del último mes».

Huerta, que se muestra muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en el presente curso, quería lanzar un mensaje de tranquilidad después de perder la jugosa renta de puntos que tenían con el quinto clasificado. «La presión es de otros equipos que tienen que meterse en el play off sí o sé y luego pelear por subir de categoría. Nosotros somos un filial y desde el club hay una absoluta tranquilidad pase lo que pase». Eso sí, el preparador de Abejar no ocultaba que les hace una enorme ilusión ampliar la temporada con la disputa de la promoción de ascenso a Segunda División B.

El rival directo para los rojillos en la pelea por la cuarta plaza es un Astorga que el pasado fin de semana goleaba al Bembibre. «Vienen lanzados», afirmaba Huerta. El conjunto maragato suma 55 puntos por los 56 con los que cuenta el Numancia B. ya el sexto clasificado, el Real Ávila, está descolgado al tener una desventaja de siete puntos sobre los sorianos.

La batalla entre Numancia B y Astorga esta servida en los próximos dos meses ya que por arriba no tienen opciones de escalar puestos. Zamora, Arandina y Gimnástica Segoviana son los tres equipos que van a luchar por el título una vez que el play off lo tienen más que asegurado.

El Numancia B volverá a jugar el próximo fin de semana a domicilio y lo hará el sábado a partir de las 16.30 horas en el terreno de juego del Virgen del Camino. Los leoneses están en la zona media de la clasificación y desde las filas sorianas no se fían lo más mínimo. Álex Huerta tiene claro que «va a ser un enfrentamiento complicado porque ellos físicamente son muy fuertes». El entrenador del filial numantino espera que los suyos se reencuentren con la victoria, aunque avisa que «el Virgen del Camino es un rival que está sacando muy buenos resultados cuando juega como local». Huerta espera que los leoneses bajen un poco el pistón ya que «están en tierra de nadie en la clasificación y no se juegan nada». Para este encuentro de la jornada 30 de Liga de este grupo VIII de Tercera División, el Numancia cuenta con casi todos sus efectivos. La única ausencia será la de Guillermo después de que el atacante se operase recientemente de apendicitis. Una baja sensible para el engranaje ofensivo soriano.

El Uxama recibe a la Arandina

El Sporting Uxama tiene un poco más complicada la permanencia en Tercera División después de perder el pasado fin de semana contra un rival directo por la salvación como es la Cebrereña. Los de El Burgo de Osma desperdiciaban una bala de la recámara y ahora tienen nueve jornadas para intentar obrar el milagro.

El calendario más inmediato no es favorable para un Uxama que el próximo domingo recibirá a uno de los ‘gallitos’ del grupo como es la Arandina. A partir de las 17.00 horas el conjunto entrenado por Fran Valero se verá las caras contra el segundo clasificado. Los pronósticos están claramente a favor de los de Aranda de Duero ya que entre los dos conjuntos hay una diferencia de nada más y nada menos que de 53 puntos.

El Uxama ocupa la posición de colista de este grupo VIII y con 13 puntos tiene la salvación a siete puntos. Precisamente la Cebrereña es el equipo que marca el límite de la permanencia, por lo que la derrota del pasado fin de semana fu muy dolorosa para los oxomenses. De haber ganado a la Cebrereña el pasado fin de semana la salvación estaría mucho más cerca.

El Uxama sólo ha ganado tres encuentros en lo que va de temporada y con 58 goles encajados es una de las escuadras con más problemas en defensa. Para obrar el milagro y seguir otro año más en Tercera División, el Uxama necesita hacer una notable recta final de la temporada. Por delante quedan nueve jornadas para reaccionar.

El Almazán viaja a Bembibre

La irregularidad está siendo el peor compañero de viaje de un Almazán que navega en las posiciones cómodas de la clasificación. El pasado fin de semana los adnamantinos no pasaron del empate ante el Bupolsa en La Arboleda y la próxima jornada tendrán que desplazarse al terreno de juego del Atlético Bembibre.

Será un duelo en la zona tranquila de la clasificación ya que los bercianos también están con los suficientes puntos como para afrontar el tramo final de la competición de manera desahogada. El Atlético Bembibre suma dos puntos menos que el Almazán y en la anterior jornada recibía un importante correctivo de 4-0 ante el Astorga.

El Almazán es decimosegundo con 34 puntos después de haber sumado nueve victorias y siete empates. Los de Diego Rojas han marcado 33 goles y han recibido 43 en 29 jornadas.