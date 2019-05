El Numancia B prepara su asalto a Segunda B

El Numancia B prepara su asalto a la primera ronda eliminatoria en la promoción de ascenso a Segunda B. El Laredo es el primer rival de una larga serie de eliminatorias, hasta tres debe superar, para ascender de categoría. Un rival que finalizó segundo en el grupo cántabro, el tercero, de Tercera división del que no cuentan con mucha información en el cuerpo técnico del filial numantino, pero que intentan recopilarla para enfrentarse en las mejores condiciones. «Sabemos que es un equipo muy físico, con una gran altura, donde destaca Chema Mato en el centro del campo y sus dos delanteros», explica José Alejandro Huerta, entrenador del filial numantino.



El técnico rojillo destaca que su equipo llega en un buen momento de la temporada. «Anímicamente, nos encontramos bien y deportivamente, también. Después de la derrota en Segovia nos concienciamos en que debíamos ganar los siguientes seis partidos para meternos en promoción y lo conseguimos. El Astorga nos quitó la plaza en esa jornada, pero mostramos un grado de madurez con las seis victorias consecutivas. Esto nos ha permitido encontrarnos en un momento anímico destacado», relata Huerta, que también se congratula por disponer de todos sus efectivos para el enfrentamiento. «Tengo a los 19 jugadores de la plantilla para jugar, incluso Ferrer estará para el partido», confirma. Una vez conseguida la clasificación, Huerta asume que no tienen ninguna presión para alcanzar un objetivo como el ascenso. «Tenemos la ambición de jugar una eliminatoria de promoción y no renunciamos a nada, pero, también es cierto, que no tenemos ninguna presión para lograr un objetivo como es el ascenso. Tenemos las ganas de competir y la tensión suficiente para encarar el enfrentamiento, pero sin ninguna necesidad imperiosa», apunta el técnico.



El hecho de jugar primero en casa no lo ve como un problema, todo lo contrario. «Prefiero jugar en nuestro campo el partido de ida», lo asume desde los números cosechados en la ciudad deportiva. «Las cifras que hemos conseguido en casa son muy importantes e intentaremos hacerlas valer en la eliminatoria. Por nuestro juego, las dimensiones de nuestro campo, nos permite aprovechar los espacios y si vamos con ventaja a su campo, obligaremos al Laredo a tirar la línea de ataque más arriba y nos permitirá estar más cómodos con espacios. Es importante no encajar ningún gol en este primer partido porque tampoco estamos mal a domicilio», argumenta José Alejandro Huerta.

Un rival muy físico

Con la información recabada desde que se conoció el rival tras el sorteo del pasado lunes, Huerta sabe que se medirán a un equipo físicamente destacado, con un potencial fuerte, «en consonancia con los equipos del norte por la fuerza y el empuje», pero también con calidad. «Es un equipo capaz de jugar de manera vertical, pero no exento de calidad, sobre todo, entre sus delanteros. Uno de sus puntas, Iván Argos, ha conseguido 25 goles, y tiene un jugador en el centro del campo, Chema Mato, que marca la diferencia», subraya el entrenador rojillo. «Juegan con dos puntas y son capaces de combinar ese juego vertical con la aportación de sus delanteros ya que es un equipo en el que lo primero que destaca es por su altura, por lo que debemos contrarrestarlo con nuestro dinamismo aprovechando los espacios», añade Huerta, consciente del componente, además, de experiencia del club cántabro. «Es el octavo play-off que disputarán de manera consecutiva. Nosotros somos un equipo joven, quizás nos falta esa experiencia, pero creo que a lo largo de la temporada este grupo me ha demostrado su grado de madurez con el trabajo diario y con actuaciones como la de Cebreros cuando íbamos por detrás y remontamos o después de ganar los seis partidos que nos quedaban hasta el final de temporada tras caer en Segovia para poder recuperar la cuarta plaza, quitársela al Astorga y meternos entre los clasificados para esta promoción de ascenso. Tenemos la frescura de la juventud, la ilusión y la ambición para jugar esta eliminatoria aunque no tengamos su experiencia», comenta el técnico.

Reconocimiento a la cantera

José Alejandro Huerta no se olvida de todo el trabajo que se realiza en la ciudad deportiva numantina para conseguir objetivos como el de la clasificación para la lucha por el ascenso a Segunda división B. «A nivel colectivo y del cuerpo técnico, esta clasificación es importante porque significa un reconocimiento al trabajo de la cantera. El filial es el equipo emblemático de todos los de las categorías inferiores, la punta de lanza, pero si destaca es por todo el trabajo que se realiza en los equipos de la cantera. No es una casualidad que estemos ahí porque también destaca la gran temporada del Juvenil de División de Honor», reivindica el entrenador numantino, que también se alegra en el plano personal. «Es un gran broche a muchos años de trabajo, a nivel personal es muy importante y también para técnicos como mi segundo, Dani Lagunas. No tenemos una necesidad imperiosa de ascender por lo que no nos presentamos con la presión de ese objetivo, pero sí con las ganas, la ilusión, la ambición y la fuerza para superar una eliminatoria exigente por la competencia del rival», resalta.