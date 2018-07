El Numancia baraja a "tres o cuatro porteros" para suplir a Aitor

Con la marcha de Aitor, el Numancia tiene un hueco importante que cubrir y el engranaje ya está en marcha. «César (Palacios) me ha pasado la información de tres o cuatro porteros», adelantaba ayer el técnico numantino, Aritz López Garai.

Una vez dada por hecha la marcha de Aitor y cuestionado por el posible perfil del portero que ha de ocupar la plaza numantina, el entrenador rojillo indicó ayer en rueda de prensa que el club está buscando «un portero que tenga personalidad para afrontar una temporada ilusionante, para intentar entender la forma de jugar y que sea participe con el juego de pies, que tenga capacidad de hacer eso y sobre todo que tenga la presencia o estatus de venir aquí a ser importante, a pelear con Gaizka por jugar». Ahora son Gaizka Campos y Taliby los efectivos en el plantel, pero falta un titular.

El técnico rojillo no quiere sorpresas. «No podemos firmar una apuesta, tiene que ser algo más sobre seguro». Se trataría de «una persona que tenga una trayectoria o que se ha visto en estas más de una vez y sabe lo que es la Segunda división». Por el momento van paso a paso: «Tenemos cosas avanzadas, pero todavía tenemos que esperar un poquito…».

En cualquier caso, López Garai no se muestra preocupado: «No me preocupa porque tanto César Palacios como la dirección deportiva están trabajando bien en ello y tenemos alternativas para suplir la más que segura salida de Aitor», añadió.

Sí pidió, en relación a la gran temporada que ha cuajado Aitor, que no sobresalieran las comparaciones: «Aitor hizo una temporada sensacional que seguramente le premie con meterse en Primera división y el portero que llega es otro tipo de similares características o no, ya veremos el mercado qué nos ofrece, pero que no haya comparaciones, porque no será bueno para nadie».