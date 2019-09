El Numancia busca el diez

El C.D. Numancia está cumpliendo con la media inglesa de ganar en casa y empatar fuera y hoy en Riazor quiere dar un paso más logrando la victoria ante un Deportivo de La Coruña que se quiere reivindicar ante sus aficionados. Los rojillos buscarán los tres puntos para alcanzar la decena y así prolongar su buena racha de resultados.

El equipo de Luis Carrión está describiendo una trayectoria de menos a más y después de las dos primeras derrotas de Liga parece haber cogido el hilo a la competición. El Numancia ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego y ello le permite mirar el horizonte con calma y tranquilidad. Ganar esta noche en Galicia reforzaría la moral de los rojillos y les dejaría en una zona muy cómoda en la clasificación en la que va a ser una semana importante por la carga de partidos.

Tras la victoria del pasado sábado ante el Huesca, el Numancia tiene una semana exigente con los enfrentamientos ante el Dépor y el Elche. Pero la primera parada será en Riazor ante un rival que está navegando en la irregularidad. Uno de los históricos del fútbol español y que tiene como única misión recuperar la categoría de Primera División. No va a tener un camino de rosas y las dificultades que entraña la categoría de plata ya las conoce de primera mano.

Al Numancia se les está negando ganar como visitante tras perder en Tenerife y empatar en Almendralejo. Un mal que viene de lejos ya que la campaña pasada sólo ganaba un partido lejos de Los Pajaritos. Riazor es uno de los escenarios en los que el futbolistas no necesita motivación extra y el Numancia irá con la clara intención de continuar con la racha.

Esta trayectoria numantina de menos a más en los que va de Liga se está fraguando en la solidez defensiva de las últimas tres jornadas en las que los de Carrión no han encajado goles. Mirandés, Extremadura y Huesca no fueron capaces de perforar el portal soriano y ya son casi 300 los minutos seguidos en los que Dani Barrio está inmaculado. Después de la sangría de los dos primeros partidos, el cuadro soriano quiere continuar con su fiabilidad en la zaga en Riazor.

Este Numancia se está caracterizando por ser un equipo práctico y que está sabiendo explorar las acciones de estrategia ofensiva para sumar puntos. El Deportivo, por su parte, se quiere reconciliar con su gente y los numantinos deben saber jugar con la presión para que sea un hándicap para el rival. Ganar en Riazor daría alas a un Numancia que tras un inicio de curso con dudas está sabiendo encauzar la situación. Si el Numancia manda en Los Pajaritos ahora quiere que dar un giro a los malos números que presenta como visitante. En Riazor buscará la primera victoria de la temporada como visitante.

Para conseguir los tres puntos habrá alguna rotación en el once numantino, aunque según el propio Luis Carrión será un equipo bastante reconocible con respecto a anteriores jornadas. Habrá cambios pero no será un revolución en una alineación que está rindiendo bien en las últimas tres jornadas. Calero y Carlos Gutiérrez, sancionados ante el Huesca, regresarán al once inicial rojillo. La titularidad de Oyarzun y de Curro podrían ser otras dos de las novedades en los planes sorianos. Curro tuvo buenos minutos el pasado domingo y dio la asistencia del gol y podría recuperar su puesto de inicio ocupando la demarcación de mediapunta.

Álex Sola se cae de la lista

Álex Sola fue titular el sábado ante el Huesca y tres días después es uno de los damnificados en los planes de Luis Carrión para el partido ante el Deportivo de esta noche. El jugador cedido por la Real Sociedad se ha caído de las lista de convocados y verá el partido de Riazor desde Soria. Los otros descartes del entrenador numantino han sido el portero Jara, Marcos Isla, Castellano, Vidorreta y Noguera, además de los lesionados Admonio y Néstor. Este último ya entrena con el grupo y habrá que ver cuando puede formar parte de las citaciones de Carrión. La recuperación de Admonio es más lenta. Los descartes del míster son los habituales en lo que se lleva disputado de temporada. Por contra, regresan a la lista de Luis Carrión tanto Calero como Carlos Gutiérrez después de que uno y otro se perdieran el choque de la pasada jornada ante el Huesca por sanción. Calero y Carlos Gutiérrez fueron expulsados en Almendralejo ante el Almería por doble cartulina amarilla y fueron castigados con un encuentro. Ambos regresan a la convocatoria y lo más seguro que entren en el once inicial del Numancia. En la lista de 18 hombres para Riazor llama la atención el hecho de que estén Higinio, Guillermo y Zlatanovic, los tres delanteros del plantel.